Produtores Veiling trazem novidades para o maior evento nacional do setor

Entre os dias 14 e 16 de julho, a cidade de Holambra/SP sedia mais uma edição do Enflor e Garden Fair, reunindo em um só local o que há de mais atual em produtos e serviços para floristas e profissionais do segmento.

SÃO PAULO, 10 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Considerado o evento mais importante em âmbito nacional, as duas feiras esperam receber em torno de 13 mil visitantes, um universo repleto de criatividade, beleza e ideias incríveis para os profissionais do setor.

Para a edição 2019 o Veiling preparou um time de experts na arte de lidar com as flores e plantas. Habilidade, talento e muita criatividade não irão faltar às apresentações que acontecem todos os dias no espaço Veiling, aliás o estande será outro atrativo para quem passar pela feira.

Cuidadosamente elaborado e decorado pela arquiteta e design floral Karina Saab, o ambiente interativo de quase 100 m² possibilitará diversas experiências, desde um lounge para apresentações dos artistas, contato com novos produtos, tendências e técnicas, até cenários idealizados exclusivamente para o evento.

Segundo Thamara D'Angieri, gerente de marketing e comunicação da CVH, além de apresentar lançamentos e tendências em produtos, o Veiling é também uma referência para o mercado, principalmente quando o assunto é inovação. "Nem sempre é possível ao profissional atuante ter acesso direto ao mercado internacional, por isso tentamos trazer informações e novidades, sendo fonte de inspiração para que eles acompanhem as principais tendências mundiais do setor", analisa.

Dentro deste mote a Cooperativa mantem sua vocação visionária, norteando o mercado produtor e comercial. Comemorando seus 30 anos do sistema Klok de leilões reversos no Brasil (1989 – 2019), avançou a passos largos, crescendo e fazendo crescer um dos segmentos que hoje desponta como um dos mais sólidos dentro do agronegócio.

"Esta é uma boa oportunidade para avaliar o desempenho dentro do mercado e colher impressões diretamente com os profissionais na cadeia comercial", destaca Thamara.

Além de seu estande principal, a CVH estará presente com 26 produtores em estandes individuais, divulgando sua marca e produtos. Durante o evento acontece também o lançamento do livro: Cactos e outras suculentas, uma abordagem completa sobre as 'plantas suculentas' produzidas e comercializadas no Brasil. Elaborado por Harri Lorenzi, Gerardus Olsthoorn e Carol Costa, traz 640 espécies destas plantas que são a sensação do momento.

www.enflor.com.br

www.veiling.com.br

Elisabete Raimundo / 19 991875500

FONTE Cooperativa Veiling Holambra

http://www.veiling.com.br



