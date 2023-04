Produtos antiacne da Galderma são eleitos como preferidos entre consumidores do mundo todo

Dados de vendas divulgados pela consultoria de mercado IQVIA apontam portfólio de produtos da Galderma como a principal escolha entre os consumidores no tratamento antiacne no mundo

SÃO PAULO, 3 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Segundo dados de venda da IQVIA, o portfólio de produtos antiacne da Galderma, especialista em soluções para Dermatologia, foi apontado como a principal escolha para tratamento antiacne no mundo. A pesquisa baseou-se na quantidade de vendas de medicamentos – que necessitam ou não de prescrição médica em 75 países, incluindo Brasil, Estados Unidos e Reino Unido¹.

"Os excelentes resultados que temos alcançado são frutos de um trabalho comprometido, rigoroso e de muito cuidado. Nós visamos atender às necessidades de cada pele, estando sempre muito alinhados com a ciência e novas tecnologias do cenário dermatológico", comenta Vitor Miranda, diretor da unidade de Prescrição e Consumo da Galderma.

A acne atinge grande parte da população e se dá por conta de uma obstrução dos poros por células mortas e sebos (cravos), que podem levar a inflamação e infecção (espinhas). Pode ser causada por oleosidade da pele, hereditariedade, oscilações hormonais e até mesmo por limpeza inadequada de resíduos, como maquiagem e poluição. A doença, que tem tido cada vez mais visibilidade e tem sido tratada com mais seriedade ao longo dos anos, pode até aumentar o risco de depressão3, tendo em vista que o aspecto da acne afeta também a autoestima.

A Galderma sempre atenta com a saúde e com o bem-estar das pessoas, desenvolve produtos que podem auxiliar cada história de pele, desde a mais seca e sensível até a mais oleosa e com acne.

¹IQVIA: MIDAS® Global Quarterly, Q2 2022, ATC: D10 ANTI-ACNE PREPARATIONS, 75 países, para o período MAT Q2 2022 refletindo estimativas de atividade no mundo real. Copyright IQVIA. Todos os direitos reservados.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

