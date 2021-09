Profesor Eric Hanushek a Dr Rukmini Banerji získali ocenenie Yidan Prize2021 - najvyššie ocenenie za vzdelanie na svete

Profesor Eric Hanushek, Paul a Jean Hanna, senior odborný asistent a profesor, z Hooverovho inštitútu Stanfordskej univerzity, získali Cenu Yidan za výskum v oblasti vzdelávania za rok 2021. Jeho práca sa zameriava na výsledky vzdelávania a dôležitosť kvality výučby a medzinárodne transformovala výskum i politiku. Jeho práca pomohla formovať cieľ č. 4 OSN o trvalo udržateľnom rozvoji (zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie) tým, že preformulovala ciele pre výsledky vzdelávania a ukázala, že ekonomiku posilňuje práve to, koľko sa študenti naučia - a nie koľko rokov strávia v škole.

Profesor Hanushek plánuje vďaka financovaniu vyplývajúcemu z ceny Yidan vytvoriť výskumný program v Afrike, ktorý podporí analytické kapacity na formovanie vzdelávania.

Dr. Rukmini Banerji, generálna riaditeľka Nadácie pre vzdelávanie Pratham Education Foundation, získala Cenu Yidan za rozvoj vzdelávania za rok 2021 za prácu pri zlepšovaní výsledkov vzdelávania. Prístup k hodnoteniu výročnej správy o stave vzdelávania (ASER), ktorej priekopníčkou je doktorka Banerji a jej tím, odhalil rozdiely v gramotnosti a počítaní medzi deťmi, ktoré už niekoľko rokov v škole strávili. Aby sa tieto medzery uzatvreli, program jej tímu „Výučba na správnej úrovni" („Teaching at the Right Level" - TaRL) spolupracuje so školami a miestnymi komunitami tak, aby im poskytol základné čitateľské a aritmetické schopnosti a zaistil, aby nezaostávali žiadne deti. Tento systematický, replikovateľný model zasahuje milióny detí ročne a rozšíril sa po celom svete.

Dr. Banerji s podporou Ceny Yidan plánuje posilniť a rozšíriť Prathamovu prácu s malými deťmi tak, aby bolo možné vybudovať pevné základy už v ranom detskom živote. Verí, že to výrazne prispeje k dosiahnutiu cieľa „vidieť každé dieťa v škole a dobre sa učiť".

Každý laureát bude odmenený 30 miliónmi HK$ (približne 3,9 milióna USD), z čoho polovica je projektový fond - umožňuje sériu inovatívnych a progresívnych vzdelávacích projektov rozšíriť a podporiť milióny študentov na celom svete. Projekty laureátov spoločne pomáhajú vzdelávaním urobiť svet lepším miestom.

Všetci leureáti sa pripoja k členom rady Yidan Council of Luminaries, aby spolupracovali a hovorili kolektívnym hlasom - aby objasnili dôležitosť obnovenia a prehodnotenia vzdelávania s inovatívnymi myšlienkami.

Nominácie na cenu Yidan 2022 budú otvorené od 19. októbra 2021 do marca 2022.

O nadácii Yidan Prize Foundation a ocenení Yidan

Nadácia Yidan Prize Foundation je globálna filantropická vzdelávacia nadácia. Prostredníctvom svojej ceny a siete inovátorov podporuje nápady a postupy vo vzdelávaní - konkrétne tie, ktoré majú schopnosť pozitívne meniť životy a spoločnosť.

Cena Yidan je ocenením inkluzívneho vzdelávania, ktoré oceňuje jednotlivcov alebo tímy, ktorí významne prispeli k teórii a praxi vzdelávania.

