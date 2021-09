Profesor Eric Hanushek a dr. Rukmini Banerjiová obdrželi Yidanovu cenu za rok 2021 - nejvyšší světové ocenění v oblasti vzdělávání

Podpora laureátů za rok 2021 za účelem zlepšování kvality výuky a studijních výsledků

Profesor Eric Hanushek, držitel titulu Paul and Jean Hanna Senior Fellow a profesor Hooverova institutu Stanfordovy univerzity, získává Yidanovu cenu pro rok 2021 za výzkum v oblasti vzdělávání. Jeho práce se zaměřuje na výsledky vzdělávání a na význam kvality výuky, a podařilo se jí zcela změnit výzkum i politiku na mezinárodní úrovni. Jeho dílo pomohlo utvářet 4. cíl udržitelného rozvoje OSN (zajištění inkluzivního a spravedlivého, kvalitního vzdělávání) tím, že změnilo cíle pro výsledky vzdělávání a ukázalo, že na ekonomiku má pozitivní dopad nikoliv to, kolik let studenti ve škole stráví, ale to, kolik se toho naučí.

Díky finanční podpoře Yidanovy ceny plánuje profesor Hanushek uspořádání programu pro výzkumné pracovníky v Africe, který podpoří analytickou kapacitu pro formování vzdělávání.

Dr. Rukmini Banerjiová, výkonná ředitelka nadace Pratham Education Foundation , získává Yidanovu cenu pro rok 2021 za rozvoj vzdělávání za svou práci v oblasti zlepšování studijních výsledků. Metoda hodnocení Annual Status of Education Report (ASER), kterou dr. Banerjiová se svým týmem zavedla, odhalila rozdíly v gramotnosti a početních schopnostech dětí, které již chodily několik let do školy. Aby bylo možno tyto rozdíly odstranit, spolupracuje její tým v rámci programu „Teaching at the Right Level" (TaRL, Výuka na správné úrovni) se školami a místními komunitami na výuce základních čtenářských a aritmetických dovedností, aby žádné dítě nezůstávalo pozadu. Tento systematický a opakovatelný model ovlivní každoročně miliony dětí a rozšířil se po celém světě.

Za podpory Yidanovy ceny plánuje dr. Banerjiová posílit a rozšířit práci nadace Pratham s malými dětmi, aby bylo možno vybudovat dětem kvalitní základy již v raném věku. Věří, že to významně přispěje k dosažení cíle, kdy „každé dítě navštěvuje školu a dobře se učí".

Každý z laureátů získá 30 milionů hongkongských dolarů (přibližně 3,9 milionu USD), z nichž polovinu tvoří projektový fond, který umožní rozšířit řadu inovativních a progresivních vzdělávacích projektů a podpořit miliony žáků po celém světě. Projekty laureátů společně přispívají ke zlepšování světa prostřednictvím vzdělávání.

Všichni laureáti se připojí ke členům takzvané „Rady osobností" , aby společnou prací a názory osvětlili význam obnovy a přehodnocení způsobů vzdělávání za využití inovativních nápadů.

Nominace na Yidanovu cenu za rok 2022 začínají dne 19. října

Nominace na Yidanovu cenu za rok 2022 budou probíhat od 19. října 2021 do března 2022.

O nadaci Yidan Prize Foundation a Yidanově ceně

Nadace Yidan Prize Foundation je globální filantropická vzdělávací nadace. Prostřednictvím své ceny a sítě inovátorů podporuje nápady a postupy ve vzdělávání – konkrétně ty, které mohou pozitivně změnit životy lidí a společnost.

Yidanova cena je ocenění za inkluzivní vzdělávání, jež je udělováno jednotlivcům nebo týmům, kteří významným způsobem po teoretické nebo praktické stránce přispěli ke zlepšování vzdělávání.

