Profesor Eric Hanushek i dr Rukmini Banerji otrzymali Nagrodę Yidana 2021 - najważniejsze na świecie wyróżnienie w dziedzinie edukacji

W wyniku rygorystycznego procesu oceny, przeprowadzonego przez niezależną komisję sędziowską złożoną z uznanych ekspertów w dziedzinie edukacji, profesor Eric A. Hanushek i dr Rukmini Banerji zostali wybrani jako laureaci Nagrody Yidana za Badania Edukacyjne w 2021 r. i Nagrody Yidana za Rozwój Edukacji. Dołączą oni do dziewięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę Yidana od momentu jej powstania w 2016 r., ustanowioną przez Yidana Prize Foundation - międzynarodową filantropijną fundację edukacyjną, która inspiruje postęp i zmiany w edukacji.

Wspieranie laureatów z 2021 r. w celu poprawy jakości nauczania i wyników nauczania

Profesor Eric Hanushek, starszy wykładowca w ramach Paul and Jean Hanna Senior Fellowship i profesor w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda, został uhonorowany nagrodą Yidana za badania nad edukacją w 2021 roku. Jego praca koncentruje się na wynikach kształcenia oraz znaczeniu jakości nauczania i wpłynęła na rozwój zarówno badań, jak i polityki w skali międzynarodowej. Jego praca przyczyniła się do ukształtowania Celu 4 Zrównoważonego Rozwoju ONZ (zapewnienie integracyjnej i sprawiedliwej jakości edukacji) poprzez zmianę celów dotyczących wyników nauczania i pokazała, że to, ile uczniowie zdobywają wiedzy - a nie ile lat spędzają w szkole - jest czynnikiem stymulującym gospodarkę.

Dzięki środkom z nagrody Yidana profesor Hanushek planuje uruchomienie programu badawczego w Afryce wspierającego zdolności analityczne w zakresie kształtowania edukacji.

Dr Rukmini Banerji, dyrektor generalny Pratham Education Foundation , otrzymała w 2021 r. nagrodę Yidana za działalność na rzecz rozwoju edukacji w związku z poprawą wyników nauczania. Metoda oceny rocznego stanu edukacji (ASER), której pionierem była dr Banerji i jej zespół, ujawniła luki w umiejętności czytania, pisania i liczenia wśród dzieci, które spędziły już kilka lat w szkole. Aby zlikwidować te luki, jej zespół w ramach programu „Nauczanie na właściwym poziomie" (TaRL) współpracuje ze szkołami i społecznościami lokalnymi w celu zapewnienia podstawowych umiejętności z zakresu czytania i arytmetyki, gwarantując, że żadne dziecko nie pozostanie w tyle. Ten systematyczny, powtarzalny model dociera do milionów dzieci rocznie i rozpowszechnia się na całym świecie.

Przy wsparciu nagrody Yidan, dr Banerji planuje wzmocnić i rozszerzyć pracę Pratham z małymi dziećmi, tak aby można było zbudować solidne podstawy na wczesnym etapie życia dziecka. Wierzy ona, że przyczyni się to w znacznym stopniu do osiągnięcia celu, aby „każde dziecko uczęszczało do szkoły i dobrze sobie radziło z nauką".

Każdy z laureatów otrzyma 30 milionów HK$ (około 3,9 miliona USD), z czego połowa to fundusz projektowy - umożliwiający rozszerzenie serii innowacyjnych i postępowych projektów edukacyjnych i wsparcie milionów uczniów na całym świecie. Wspólnie przedsięwzięcia laureatów przyczyniają się do tego, że świat staje się lepszy dzięki edukacji.

Wszyscy laureaci dołączą do członków Rady Luminarzy Yidan, aby wspólnie pracować i przemawiać wspólnym głosem - rzucić światło na znaczenie przywrócenia i przemyślenia na nowo edukacji za pomocą innowacyjnych pomysłów.

Nominacje do nagrody Yidana za rok 2022 ruszają 19 października

Nominacje do Nagrody Yidana w 2022 r. będą przyjmowane od 19 października 2021 r. do marca 2022 r.

Fundacja Nagrody Yidana i Nagroda Yidana

Fundacja Nagrody Yidana jest międzynarodową fundacją filantropijną o charakterze edukacyjnym. Poprzez swoją nagrodę i sieć innowatorów wspiera pomysły i praktyki w edukacji - szczególnie te, które mają potencjał, aby pozytywnie zmienić życie i społeczeństwo.

Nagroda Yidana jest wyróżnieniem w dziedzinie edukacji integracyjnej, przyznawanym osobom lub zespołom, które wniosły znaczący wkład w teorię i praktykę edukacji.

