Professor da USFCar lança Livro sobre os efeitos Anticancerígenos da Fosfoetanolamina

A Saga da Fosfoetanolamina narra a descoberta dos efeitos anticancerígenos da substância e os desafios vivenciados pelo iniciador da pesquisa, o Prof. Gilberto Orivaldo Chierice. O escritor reuniu fatos importantes que aconteceram no período entre as primeiras evidências do efeito da molécula e os vinte anos do trabalho que se seguiram.

Maurizio Ferrante acompanhou de perto todos fatos que se desenvolveram desde então em torno da pesquisa dos promissores efeitos curativos da fosfoetanolamina. Isso deu vida à obra A Saga da Fosfoetanolamina, iniciada em 2016, que ajuda o leitor a embarcar em uma história real, mas que é desconhecida pela maioria da população brasileira.

"Mais que um relato estático, este livro expressa uma corrida atrás de acontecimentos que se seguiam rapidamente. A história da fosfoetanolamina envolve diferentes aspectos: pessoas, instituições, egos e reações químicas. Motivado pela vontade de compreender como tudo isso se relaciona iniciei a escrita em 2016. O que coloquei no papel descreve desde a quase fortuita descoberta do professor Gilberto, até suas tentativas de lidar com a academia e a comunidade médica. No meio disso tento explicar o mecanismo da ação da substância no organismo. Minha convicção é de que as pessoas precisam conhecer esse importante desenvolvimento no caminho da luta contra o câncer", declara o autor.

O lançamento do livro A Saga da Fosfoetanolamina está marcado para acontecer no dia 21 de agosto (quarta-feira), das 19h às 21h30, na livraria Martins Fontes, em São Paulo (SP).

Serviço:

A Saga da Fosfoetanolamina – uma narrativa de Maurizio Ferrante

Lançamento: 21/08/2019

Horário: das 19h às 21h30

Local: Livraria Martins Fontes (Avenida Paulista, 509 – São Paulo/SP)

Primavera Editorial, 204 páginas

ISBN: 978-85-5578-87-5

maurizioferrante.com.br

Sobre o Autor – Maurizio Ferrante | Engenheiro metalurgista e PhD em Materials Science pela Sussex University. Após sete anos de atividade na Indústria e em Centro de Pesquisa, migrou para a área acadêmica. Atualmente é professor titular sênior do curso de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Seus interesses de pesquisa envolvem metalurgia física, processamento de metais e ligas, e seleção de materiais. Possui cerca de 200 publicações científicas e três livros técnicos de sua área de conhecimento.

Escrever é seu hobby e possui três prêmios literários recebidos pelos seus contos. O prêmio Thèrese Martin (1995) e o prêmio "Ribeirão das Letras de Literatura" (2003 e 2004). Autor do livro de contos "O Demônio das Comparações" e do romance "A Mineralização do Tempo" (disponível no self-publishing da Amazon).

Mais informações à Imprensa:

Rosangela Andrade

imprensa@assessoriandrade.com; assessoria.andrade@ymail.com

(11) 9.9914-6556

assessoriandrade.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/962454/maurizio_ferrante_divulgcao.jpg

FONTE Maurizio Ferrante

Related Links

http://maurizioferrante.com.br



SOURCE Maurizio Ferrante