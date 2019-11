Professor Padraig O'Malley, pacificador internacional, recebe prestigioso "Prêmio Cidadão Global" da Henley & Partners

LONDRES, 13 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Henley & Partners concedeu ao professor Dr. Padraig O'Malley o "Prêmio Cidadão Global" (Global Citizen Award) de 2019, um tributo anual que homenageia indivíduos que mostram coragem e compromisso excepcionais para melhorar e apoiar a comunidade global.

Por mais de 40 anos, o professor O'Malley vem trabalhando para pacificar grupos de pessoas, cujos conflitos têm destroçado seus países, notavelmente a Irlanda do Norte, África do Sul e Iraque.

No desfecho da 13a Conferência sobre Cidadania Global anual da firma de migração de investimentos, o jantar de gala do "Prêmio Cidadão Global" foi realizado no Grand Ballroom do Rosewood Hotel em Londres, com a participação de chefes de governos, formuladores de política, líderes de pensamento e especialistas do setor de todo o mundo.

O presidente do conselho da Henley & Partners e do Comitê do Prêmio Cidadão Global, Dr. Christian H. Kaelin, explicou a escolha do laureado deste ano: "Com o nacionalismo e o isolacionismo em alta, algumas vezes há a percepção de que os ideais da colaboração e cooperação são deixados de lado. A dedicação do professor Padraig O'Malley a esses ideais nos mostram que um mundo melhor é possível, se colocarmos de lado nossas diferenças e trabalharmos juntos".

O professor O'Malley tem se envolvido profundamente no processo de paz na Irlanda do Norte, exercendo um papel fundamental na reunião das facções opostas e na preparação do terreno para o Acordo da Sexta-feira Santa (Good Friday Agreement). Na África do Sul, ele registrou a transição do apartheid para a democracia e é reconhecido por ter exercido um papel fundamental, pouco valorizado, naquela transição. No Iraque, ele persuadiu líderes de facções políticas e religiosas beligerantes do país a se encontrarem na Finlândia para discussões que iriam estabelecer as bases para um acordo de paz.

Ao agradecer a Henley & Partners pelo reconhecimento de seu trabalho, o professor O'Malley disse: "O processo de construção da paz não tem a função de assegurar que as visões de um grupo prevaleçam sobre as de outro, mas de construir uma visão compartilhada, para um futuro melhor. O trabalho com as sociedades em transição tem me mostrado que, apesar de enfrentarmos problemas, desafios e contextos diferentes, cada uma das partes pode aprender e oferecer lições à outra parte".

Como em anos anteriores, o laureado de 2019 foi escolhido entre um grupo de nomeados por um comitê independente de premiação. Recipientes anteriores do prêmio incluíram Diep N. Vuong, cofundador e presidente da Fundação Pacific Links, que fez campanha pelos direitos das vítimas de tráfico humano, Monique Morrow, presidente e cofundadora da The Humanized Internet, que usa novas tecnologias para defender os direitos de pessoas vulneráveis, Dr. Imtiaz Sooliman, fundador da maior organização de socorro em desastres, a Gift of the Givers Foundation (Fundação Presente dos Presenteadores), e Harald Höppner, fundador do projeto de ajuda a refugiados Sea Watch.

Como o Dr. Kaelin disse: "Em vez de homenagear políticos e celebridades, o comitê reconhece aqueles que têm percepções no local dos acontecimentos sobre uma questão global significativa e cuja perspectiva de trabalho demonstra um entendimento do real significado de cidadania global".

