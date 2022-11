Profile® Products acquiert Quick Plug auprès de Dümmen Orange pour étendre ses activités au secteur de la propagation végétale

Avec l'acquisition de Quick Plug, Profile Products élargit sa solide gamme de produits horticoles et ancre l'entreprise dans l'espace de l'agriculture en environnement contrôlé.

BUFFALO GROVE, Illinois et DE LIER, Pays-Bas, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Profile® Products a annoncé l'acquisition de Quick Plug , un grand fabricant de milieux de culture collés pour la propagation végétale. Ce rachat auprès de Dümmen Orange , une importante société de floriculture basée aux Pays-Bas, concerne tous les produits, les technologies, les employés et les équipements de premier ordre de Quick Plug aux Pays-Bas, au Canada et en Oregon, aux États-Unis.

Dümmen Orange Quick Plug

« En intégrant Quick Plug, nous sommes en mesure non seulement d'élargir notre offre pour nos clients actuels du secteur ornemental et du marché de l'agriculture en environnement contrôlé, mais aussi de soutenir la production alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde entier, a déclaré Jim Tanner, PDG de Profile Products. Nous sommes impatients d'accueillir une équipe qui partage notre point de vue et notre ambition stratégique de croissance grâce à une technologie innovante pour offrir des produits fiables. »

« Initialement concentré sur l'amélioration de la propagation des plantes tropicales, Quick Plug a réussi à développer son portefeuille au-delà du secteur horticole, a déclaré Hugo Noordhoek Hegt, PDG de Dümmen Orange. Grâce à l'acquisition par Profile Products, nous sommes convaincus que Quick Plug a trouvé un nouvel endroit idéal pour poursuivre son expansion. Dümmen Orange continuera de se concentrer sur ses principales activités de production et de propagation horticoles. »

L'acquisition élargit la gamme croissante de produits de milieux de culture de Profile au-delà des intrants essentiels tels que la tourbe, la fibre de coco, les engrais à libération contrôlée, et le substrat avancé HydraFiber®. Les milieux de culture stabilisés de Quick Plug augmentent les taux de germination et gèrent efficacement l'eau pour créer des systèmes racinaires sains et une croissance robuste. En combinant l'expertise et les produits innovants de Quick Plug et de Profile, les clients pourront créer des solutions de milieux de culture optimales pour soutenir la production alimentaire urbaine et améliorer la culture de toutes les jeunes plantes.

Il s'agit de la quatrième acquisition en deux ans, et de la deuxième en trois mois, pour la division horticole de Profile en croissance rapide. L'entreprise ouvrira bientôt une nouvelle usine de fabrication pour augmenter davantage sa production. Grâce à l'acquisition de Quick Plug, Profile consolide sa position de fournisseur fiable de produits durables.

« Nous sommes fiers de rejoindre l'équipe dévouée de Profile, qui partage notre ambition de proposer des solutions durables pour répondre aux besoins des producteurs, a déclaré Brian Kura, directeur général de Quick Plug. En combinant nos offres de produits et nos technologies, nous pouvons offrir de meilleurs conseils aux clients et des solutions de produits innovantes. »

Quick Plug rejoint le vaste portefeuille mondial de Profile, qui comprend également des technologies éprouvées de contrôle de l'érosion, d'horticulture, d'agriculture spécialisée, de conditionnement de terrains de sport, et de construction et d'entretien de terrains de golf.

À propos de Profile Products

Basé à Buffalo Grove, dans l'Illinois, PROFILE Products LLC est un important concepteur et fabricant de matériaux agroscientifiques spécialisés hautement perfectionnés qui favorisent la durabilité environnementale tout en offrant une performance supérieure pour l'horticulture, la lutte contre l'érosion, les terrains de sport et d'autres applications spécialisées. Chez Profile, notre mission est d'aider systématiquement nos clients à créer des espaces verts durables grâce à la gestion de l'eau et des sols et à l'établissement de plantes. Pour ce faire, nous faisons appel à nos experts, à des produits éprouvés, à des technologies révolutionnaires et à des services personnels prodigués sur place pour répondre de façon holistique aux applications du monde réel — assurant ainsi leur succès dans tous les environnements. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le (800) 508-8681, +1-847-215-1144, envoyer un email à [email protected] ou consulter le site profileproducts.com .

À propos de Quick Plug

Quick Plug réunit les forces de Grow-Tech Inc. (États-Unis), Quick Plug (Pays-Bas) et Omni Growing Solutions (États-Unis). Ces trois sociétés forment ensemble un groupe indépendant qui opère sur le marché mondial des substrats d'enracinement. Grâce à notre réseau combiné d'installations de production et de distribution, nous sommes en position unique de pouvoir servir les producteurs et les grossistes commerciaux du monde entier. Cette collaboration associe 75 ans de connaissances et d'expérience. Quick Plug offre une grande variété de gammes de produits et de formulations pour la culture de jeunes plantes. Pour plus d'informations, consultez na.quickplug.global .

À propos de Dümmen Orange

Dümmen Orange est un leader mondial dans la sélection et la reproduction de fleurs coupées, de bulbes, de plantes tropicales, de plantes en pot, de plantes à repiquer et de plantes vivaces. Son chiffre d'affaires annuel est d'approximativement 370 millions d'euros. La société emploie 7 500 personnes dans le monde. Outre son vaste réseau de marketing et de vente, Dümmen Orange dispose d'un réseau diversifié de sites de production spécialisés et d'une équipe de R&D de classe mondiale qui développe des produits innovants à valeur ajoutée pour ses clients. La clé du succès de Dümmen Orange réside dans une large gamme de produits, soutenue par une chaîne d'approvisionnement mondiale. L'entreprise assume ses responsabilités sociales et investit dans la santé, la sécurité et le développement personnel de ses équipes et du secteur pour lequel elle travaille. Pour plus d'informations, rendez-vous sur na.dummenorange.com .

Contact chez Profile Products Jenna Jaynes

Swanson Russell

402-437-6406

[email protected]

Contact chez Dümmen Orange : Willem Meijers

+31 6 82760165

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/727762/PROFILE_Products_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1947111/Dummen_Orange_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1947110/PROFILE_Products_LLC_Quick_Plug.jpg

SOURCE PROFILE Products LLC