Profile® Products étend ses activités en horticulture grâce à l'acquisition du producteur de tourbe de sphaigne Sunterra Horticulture

L'investissement réunit l'expérience de pointe des deux entreprises et élargit la gamme de produits horticoles de Profile, afin de fournir aux producteurs et aux mélangeurs un approvisionnement constant et fiable de matières premières essentielles nécessaires à leurs programmes relatifs aux sols et aux supports.

« Nous sommes ravis de fusionner deux des acteurs les plus innovateurs du marché des substrats horticoles, a déclaré Jim Tanner, président-directeur général de Profile Products. Sunterra fournit non seulement de la mousse de tourbe de haute qualité en Amérique du Nord, mais ils disposent également d'une excellente équipe et d'installations modernes qui viennent complètent notre production. »

Les nouveaux produits s'ajoutent à la gamme horticole en rapide croissance de Profile, y compris HydraFiber, le substrat d'ingénierie le plus avancé en matière de régularité, de porosité et de disponibilité de l'eau. L'acquisition permettra à Profile de renforcer son partenariat stratégique avec les producteurs qui choisissent de créer leurs propres mélanges, et avec les mélangeurs à la recherche d'un partenaire de la chaîne d'approvisionnement sur lequel ils peuvent compter pour obtenir des matières premières de haute qualité.

« Profile Products a établi une forte présence sur le marché avec des produits qui cadrent bien avec notre portefeuille et notre culture d'entreprise, a déclaré Albert Dorish, président et fondateur de Sunterra Horticulture. Grâce à l'association de nos efforts et de nos capacités, je suis convaincu que nous serons en mesure d'offrir une gamme complète de solutions et de services afin de répondre aux besoins horticoles de nos clients. »

Sunterra rejoint le vaste portefeuille mondial de Profile, qui comprend également des technologies éprouvées en matière de lutte contre l'érosion, d'aménagement paysager, de conditionnement des terrains de sport, et de construction et d'entretien des terrains de golf. La transaction a été conclue le 1er décembre 2020. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

À propos de Profile Products

Établi à Buffalo Grove, dans l'Illinois, PROFILE Products LLC est le leader mondial en matière de solutions écologiques propres à un site pour la production horticole, le contrôle de l'érosion et l'établissement de la végétation, la modification des sols et le gazon de sport. Pour de plus amples renseignements, composez le (800) 508-8681, ou le +1 (847) 279-3751 à l'international, envoyez un email à [email protected] ou visitez le site profileproducts.com .

À propos de Sunterra Horticulture

Établi au Manitoba, au Canada, Sunterra Horticulture est un producteur canadien de sphaigne de qualité professionnelle. Sunterra fournit à ses clients des supports de culture de haute qualité fabriqués dans des installations de pointe. Pour de plus amples renseignements, composez le +1 (204) 276-2358, envoyez un email à [email protected] ou visitez le site sunterrahorticulture.com .

Contact : Jenna Jaynes

Swanson Russell

402-437-6406

[email protected]

SOURCE PROFILE Products LLC