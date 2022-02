Profils des exposants Cision PR Newswire : MWC Barcelona 2022

MWC Barcelona 2022 est à Barcelone du 28 février au 3 mars

NEW YORK, 25 février 2022 /PRNewswire/ -- Le tour d'horizon suivant de Cision PR Newswire est une liste d'exposants présentés pour le MWC Barcelona 2022, l'événement de connectivité le plus important et le plus influent au monde, qui aura lieu du 28 février au 3 mars à la Fira Gran Via de Barcelone, en Espagne.

Les dossiers de presse, les communiqués de presse et les photos du MWC Barcelona 2022 sont disponibles sur le Bureau de presse officiel en ligne, géré par Cision PR Newswire : https://mwc.vporoom.com/

Dossiers de presse du MWC Barcelone 2022 sur le Bureau de presse officiel en ligne

Business France

Stands 5B41 et 5B61

Dossier de presse : mwc.vporoom.com/BusinessFrance

Business France est l'agence nationale de soutien au développement international de l'économie française, chargée de favoriser la croissance des exportations par les entreprises françaises, ainsi que de promouvoir et de faciliter les investissements internationaux en France. Elle promeut les entreprises, l'image commerciale et l'attractivité nationale de la France en tant que lieu d'investissement, et gère également le programme de stages internationaux V.I.E. Business France compte 1 500 collaborateurs, tant en France que dans 58 pays à travers le monde, qui travaillent avec un réseau de partenaires. Business France a confié à des partenaires privés la responsabilité de soutenir des PME et des entreprises de taille moyenne françaises en Belgique, en Hongrie, au Maroc, en Norvège, aux Philippines et à Singapour.

CCww

Stand 7A5

Dossier de presse : mwc.vporoom.com/CCww

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le développement de piles de protocoles cellulaires embarqués 3GPP®, les licences, la conception de micrologiciels sur mesure, l'intégration de systèmes et le support, y compris les tests de conformité GCF, CCww est fier d'avoir fourni IP aux principales organisations de communications mobiles avec plus de 3,5 milliards d'appareils utilisant CCww IP.

Notre pile de protocoles NB-IoT UE version 14 est actuellement en cours de licence. PHY, AS et NAS sont légers concernant les ressources de mémoire et de processeur et prêts pour l'intégration / personnalisation avec bande de base / radio ou pré-intégrés avec la bande de base partenaire.

Nous travaillons à la version 17 du 3GPP® pour NB-IoT par satellite, pour UE et eNB.

Parallel Wireless

Stand 5C61

Dossier de presse : mwc.vporoom.com/ParallelWireless

est la seule entreprise basée aux États-Unis à défier les fournisseurs existants au monde avec la seule solution OpenRAN logicielle pour tous les G (5G/4G/3G/2G) unifiée du secteur. Son logiciel de réseau Cloud-natif réimagine l'économie des réseaux pour les opérateurs mobiles mondiaux, tant en ce qui concerne la couverture que les déploiements de capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société est engagée auprès de plus de 50 opérateurs de premier plan dans le monde entier. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en matière de solutions RAN multitechnologiques et ouvertes virtualisées ont été récompensées par plus de 65 prix du secteur. Pour plus d'informations, visitez notre site : parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Sequans Communications

Stand 5H40

Dossier de presse : mwc.vporoom.com/Sequans

Sequans Communications S.A. est l'un des principaux développeurs et fournisseurs de solutions de connectivité IoT cellulaire, fournissant des puces et des modules pour l'IoT massif et haut débit 5G/4G. Pour les applications IoT massives 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits complet basé sur ses plateformes phares de puces Monarch LTE-M/NB-IoT et Calliope Cat 1, qui se distinguent par une faible consommation d'énergie, un large ensemble de fonctionnalités intégrées et une capacité de déploiement mondial. Pour les applications IoT à large bande 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits basé sur ses plateformes de puces 4G Cassiopeia Cat 4/Cat 6 et 5G haut de gamme Taurus, optimisées pour les applications résidentielles, d'entreprise et industrielles à faible coût. Fondée en 2003, Sequans est basée à Paris, en France, et dispose de bureaux supplémentaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, à Hong Kong, à Singapour, en Finlande, à Taiwan, en Corée du Sud et en Chine. Visitez Sequans en ligne à sequans.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Tecnotree Corporation

Stand 5E75

Dossier de presse : mwc.vporoom.com/Tecnotree

