Profitez d'une expérience de voyage unique avec FindGuide

Téléchargez une application pour organiser des visites avec des guides locaux et sentir le véritable esprit de vos destinations

DUBAÏ, EAU, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- FindGuide, une nouvelle plateforme qui met en relation des guides locaux avec des voyageurs du monde entier, a lancé son application pour les voyageurs sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store d'Android. Désormais, les touristes peuvent trouver, contacter et organiser des visites exclusives avec des guides locaux partout dans le monde sans quitter l'application ni passer par un tiers.

Discover the new FindGuide app for finding local guides

Les « forfaits vacances modernes » d'aujourd'hui ont éliminé les joies de l'exploration de l'histoire et des cultures lorsque vous voyagez loin de chez vous. Les gens ratent ce qu'il y a de mieux dans les vacances : partir à l'aventure avec des locaux qui vous emmènent dans des lieux palpitants et vous inspirent avec leurs histoires.

FindGuide a été créé pour rendre les visites privées simples, accessibles et intéressantes pour tous, indépendamment de l'âge, de l'orientation, des origines et des opinions. L'application FindGuide permet d'accéder à des centaines de guides locaux dans plus de 100 villes du monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie du Sud-Est et plus encore.

Disponible en 5 langues principales, il propose une navigation intuitive avec une belle interface qui rend le processus de création de visite rapide et transparent. L'application FindGuide vous permet également de créer vos propres balades à pied ou véhiculées et vous donne des recommandations sur les meilleurs lieux où déguster la cuisine locale.

Les voyageurs n'ont qu'à télécharger l'application, choisir leur destination et leurs dates de voyage, et définir leurs préférences. Ils peuvent choisir parmi une sélection de guides locaux ou attendre qu'un guide les contacte.

Tous les guides locaux sur FindGuide sont expérimentés et ont leur propre vision de la ville. Et pour les voyageurs plus conservateurs, FindGuide compte aussi des guides chevronnés et certifiés.

Téléchargez l'application FindGuide maintenant et laissez vos vacances devenir plus qu'un simple voyage

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1964504/FindGuide.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1964473/FindGuide_Logo.jpg

SOURCE FindGuide