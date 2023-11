Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento fecha parceria com a Algorand para lançar uma academia de blockchain

Algorand selecionada para fornecer currículo de blockchain a 22 mil funcionários do PNUD mundialmente

NOVA DELHI, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) anunciou uma parceria com a Algorand Foundation, organização focada no crescimento do ecossistema de blockchain de camada 1 mais avançada, segura e confiável do mundo, para lançar uma academia de blockchain a fim de fornecer aos funcionários do PNUD conhecimento e informações sobre as aplicações da tecnologia de blockchain. O anúncio foi feito hoje no palco do Algorand Impact Summit em Nova Delhi por Robert Pasicko, especialista do PNUD em finanças alternativas e desenvolvimento de baixo carbono.

A Algorand Blockchain Academy será lançada em 2024, sendo criada para apoiar a capacidade dos funcionários do PNUD por meio de educação e treinamento em tecnologia de blockchain e suas aplicações práticas para o desenvolvimento sustentável. O currículo consistirá em aulas gravadas, oficinas interativas e trabalhos práticos e será disponibilizado para todos os mais de 22 mil funcionários do PNUD em mais de 170 países e territórios, além de integrantes das equipes de outras agências da ONU.

"A Algorand Blockchain Academy será essencial para equipar nossa equipe com as ferramentas necessárias para lidar com os complexos desafios globais ao usar a tecnologia de blockchain", afirmou Pasicko. "Estamos entusiasmados por estarmos em uma posição para aproveitar a credibilidade e a expertise da Algorand Foundation e os importantes membros do seu ecossistema a fim de treinar, capacitar e inspirar os profissionais da ONU ao redor do mundo".

As áreas de foco do programa incluem:

Inclusão financeira: explorando o uso da blockchain para expandir os serviços financeiros a comunidades marginalizadas Transparência em cadeia de suprimentos: aprimorando a transparência em cadeias de suprimento, combatendo problemas como trabalho infantil e promovendo o abastecimento sustentável Tokenização de ativos no mundo real: possibilitando a propriedade fracionada para aumentar a acessibilidade para uma variedade maior de investidores Identidade digital: desenvolvendo soluções seguras e universais de identidade digital para apoiar a inclusão financeira e social

"Estamos animados por fechar a parceria com o PNUD para promover inovação e tecnologia para melhorar a sociedade", afirmou Doro Unger-Lee, chefe de educação e inclusão da Algorand Foundation. "Vemos esta iniciativa educacional e de ferramentas como um primeiro passo crítico para identificar e entregar casos de uso acionáveis e no local a fim de ajudar a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em várias áreas".

Além da equipe da Algorand Foundation, o currículo também incluirá palestrantes dos projetos do ecossistema da Algorand, incluindo HesabPay, Wholechain, Koibanx e Quantum Temple.

A iteração beta começará no T1 de 2024 e continuará a ser implementada durante o ano todo até alcançar a equipe global.

Sobre o PNUD:

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a rede global de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas que defende a mudança e conecta os países ao conhecimento, à experiência e aos recursos para ajudar as pessoas a construírem uma vida melhor. O PNUD tem mais de 20 mil funcionários em todo o mundo e atua em 170 países, trabalhando de forma colaborativa com eles para lidar com os desafios de desenvolvimento mundiais e nacionais.

Sobre a Algorand Foundation:

A Algorand Foundation dedica-se a ajudar a satisfazer a promessa global de blockchain da Algorand, assumindo a responsabilidade por sua sólida economia de oferta monetária, governança descentralizada e ecossistema de código aberto saudável e próspero. Criada por Silvio Micali, professor da MIT e criptógrafo vencedor do Prêmio Turing, a Algorand é exclusivamente capaz de cumprir a promessa de uma economia global sem fronteiras. A organização atinge rendimentos de transação à velocidade das finanças tradicionais, mas com finalização imediata, transações com custos quase zero e uma base 24/7. Para mais informações, acesse https://algorand.foundation.

FONTE Algorand Foundation