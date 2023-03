Programa de afiliados Shopee alcança a marca de mais de 1 milhão de participantes registrados

Aberto a qualquer pessoa, a iniciativa oferece a possibilidade de uma renda extra, sendo a média de comissão mensal de mais de R$ 20 mil para os que possuem melhor performance

SÃO PAULO, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Shopee , plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, alcançou a marca de 1 milhão de participantes registrados em seu programa de afiliados . A iniciativa remunera as pessoas a partir da divulgação de produtos disponíveis na plataforma por meio de links personalizados como é o caso da Leia Ruiz, afiliada Shopee desde 2021, que tem a Shopee como a sua principal fonte de sustento.

Desde 2019 no país, a Shopee vem apoiando o empreendedorismo brasileiro de diversas maneiras, incluindo o suporte à digitalização e escala de negócios online. "O programa de afiliados é mais uma maneira das pessoas garantirem uma renda extra ou ainda terem a possibilidade de alcançar a tão sonhada independência financeira. Agora, 1 milhão de pessoas já possuem a oportunidade de transformarem suas vidas, compartilhando os links personalizados entre amigos, familiares ou grupos criados nas redes sociais", explica Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee no Brasil.

A Leia Ruiz, 33 anos, é uma das afiliadas Shopee que mudou sua vida a partir do programa. Mães de 4 filhos, a ex-vendedora de bilhetes Zona Azul, sistema de estacionamento rotativo, em Francisco Morato, precisava sair de casa todos os dias e bater metas de vendas. Após se cadastrar no programa da Shopee, a partir da indicação de um amigo, ela começou a trabalhar de casa, diretamente de seu smartphone e computador e, ainda, consegue acompanhar a rotina das crianças.

Segundo a afiliada, o segredo para o sucesso é estar atenta às redes sociais, acompanhar e compartilhar as ofertas relâmpago e os cupons de desconto oferecidos pela plataforma e disponibilizar os links para os seus mais de 80 mil seguidores nas redes sociais

"Eu consegui reformar a minha casa, ter e oferecer qualidade de vida melhor para os meus filhos. Conquistei coisas que eu jamais imaginaria e tem muita coisa que eu ainda quero. Tem que sonhar muito longe. Então, vou batalhar para conseguir muito mais, não só por mim, mas pelos meus filhos também.", conta Leia.

Os participantes do programa têm a possibilidade de receber comissões pelas vendas realizadas a partir da divulgação de produtos ou coleções com links personalizados. A média mensal dos mais ativos é de mais de R$ 20 mil. "Eu sempre recomendo o programa de afiliados, ajudo muita gente a se cadastrar quando tem dúvida, porque é uma oportunidade única", finaliza.

Confira mais detalhes da jornada da Leia Ruiz como afiliada no vídeo da série Histórias Inspiradoras da Shopee.

Programa de afiliados Shopee: como participar?

Para participar, basta fazer o cadastro na plataforma , aguardar o email de aprovação e criar links personalizados para divulgar o conteúdo nas redes sociais ou em aplicativos de mensagem. Conheça mais sobre o passo a passo aqui .

Sobre a Shopee

A Shopee é uma plataforma global de comércio eletrônico que conecta compradores, marcas e vendedores, capacitando qualquer pessoa a comprar e vender em qualquer lugar e a qualquer momento. O marketplace oferece uma experiência fácil, segura e envolvente que é apreciada por milhões de pessoas diariamente.

Além disso, a Shopee oferece uma ampla variedade de produtos de vendedores brasileiros e internacionais, apoiados por pagamentos e logística integrados, sendo uma das principais contribuintes para a economia digital da região, com o firme compromisso de ajudar marcas e empreendedores locais a terem sucesso no comércio eletrônico.

Lançada pela primeira vez no Sudeste Asiático e em Taiwan em 2015, a Shopee iniciou suas operações no Brasil em 2019 com equipe local e escritório na cidade de São Paulo. A empresa faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores cuja missão é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

