Programa de Aprendiz da XCMG conecta jovens visionários na "Jornada à Criação"

"A juventude é uma época para prosperar, ser criativo e deixar boas lembranças. Por meio do aprendizado sobre a marca e as tecnologias da XCMG, bem como a comunicação com jovens talentos, esperamos que sua experiência na XCMG possa se transformar em gratas lembranças que compartilharão com amigos de todo o mundo", declarou Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

Com o tema "Criadores da XCMG", a última temporada concentrou-se no desenvolvimento próspero de fabricação inteligente e inovações pioneiras na XCMG. A jornada trouxe os aprendizes ao centro de testes hidráulicos de 5.560 metros quadrados da XCMG, o maior laboratório de ruídos e vibração e de máquinas de trefilação a frio da Ásia. Os criadores também tiveram a oportunidade de ver a arte da impressão 3D no setor de fabricação inteligente.

Os aprendizes participaram de discussões com Shen Yong, vice gerente geral e diretor de engenharia da unidade de negócios de maquinaria e escavadeiras da XCMG, sobre P&D coordenados, fabricação inteligente, melhoria de produção, marketing criativo e estratégia internacional.

Na sala de RV do centro de design industrial da XCMG, os aprendizes obtiveram uma compreensão abrangente da tecnologia de realidade virtual visualizada da XCMG e experimentaram o processo de revisão virtual de um rolo compressor durante a produção.

"É impressionante saber que a XCMG tem mais de 20 mil funcionários, operando para edificar essa grande conquista juntos", declarou Maria Isabel Aportela Nino Justo, uma aprendiz do México. "Com todos esses laboratórios avançados apoiando os produtos da XCMG e as pessoas que são persistentes em inovação, não pode haver dúvida de que os produtos da XCMG são verdadeiramente 'Avançados e Duráveis'."

A XCMG criou o Programa de Aprendiz da XCMG para oferecer aos jovens talentos a oportunidade de aprender sobre a empresa, suas conquistas inovadoras e influência global promovendo, ao mesmo tempo, um intercâmbio internacional e o compartilhamento da cultura chinesa.

