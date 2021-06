Programa de D&I da Atlas Renewable Energy é reconhecido com o Prêmio de Diversidade de Gênero de 2020 da LAVCA

O programa de mão de obra feminina da Atlas Renewable Energy "We are all part of the same energy" (somos todos parte da mesma energia) se destacou por seus objetivos de melhorar o acesso das mulheres locais a empregos, oportunidades de empreendedorismo e cargos de liderança em toda a cadeia de valor corporativo. O programa estabeleceu uma meta ambiciosa de aumentar a representação feminina na mão de obra da construção dos projetos solares da empresa de 2% para 10 a 15%.

O programa tornou-se a principal iniciativa ESG da Atlas nas comunidades em que a empresa está construindo novos projetos de energia renovável no Brasil, México e Chile. Com isso, a Atlas tem como objetivo preencher a lacuna de gênero existente no setor de energia renovável. Além disso, o programa está diretamente alinhado com cinco dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: o nº 5 - igualdade de gênero, o nº 8 - trabalho decente e crescimento econômico, o nº 10 - reduzir as desigualdades e o nº 12 - consumo e produção responsáveis.

O programa "Todos nós fazemos parte da mesma energia" foi criado com a intenção de desenvolver habilidades técnicas na mão de obra feminina local, como eletricidade, mecânica, controle de qualidade, marcenaria e gestão ambiental, que proporcionarão às mulheres acesso a melhores oportunidades de emprego na construção dos próprios projetos da Atlas que estão em execução ou outros que estão sendo desenvolvidos em suas comunidades. Ao mesmo tempo, a Atlas mobilizou seus empreiteiros para priorizar as mulheres que participaram dos treinamentos durante seu processo de contratação.

"Até hoje, o programa treinou cerca de 700 mulheres em três países e planeja chegar a 1.000 nos próximos meses. À medida que os projetos avançam e que outros são adicionados, esperamos um aumento nesses resultados e, ao mesmo tempo, uma mudança de paradigma em nosso setor e nas comunidades em que atuamos", disse María José Cortés, diretora de ESG da Atlas Renewable Energy. "É uma honra que a Actis e a Atlas estejam sendo reconhecidas por sua visão compartilhada em relação à diversidade de gênero. O programa de mão de obra feminina é a prova de que a boa responsabilidade social corporativa inspira e promove as melhores práticas dentro e fora do escritório e que pode impactar positivamente nossa sociedade."

Sobre a Actis

A Actis é uma investidora líder em mercados em crescimento em toda a África, Ásia e América Latina. A Actis oferece retornos consistentes e competitivos, com responsabilidade, por meio de dados obtidos a partir de relações de confiança, conhecimento local e profunda experiência no setor.

Fundada em 2004, a Actis tem um legado incomparável em mercados em crescimento, ambientado em uma cultura de propriedade ativa. A Actis arrecadou US$ 19 bilhões desde sua fundação e emprega cerca de 300 pessoas, incluindo uma equipe de cerca de 120 profissionais de investimento que trabalham em 17 escritórios em todo o mundo. O capital dos investidores da Actis está atuando em aproximadamente 100 empresas no mundo todo, empregando mais de 120 mil pessoas.

Para saber mais sobre a Actis, acesse: https://www.act.is/

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de longo prazo em todas as Américas. O portfólio atual da empresa é de 2,2 GW de projetos contratados nos estágios de desenvolvimento, construção ou operação, e visa expandir para mais 4 GW nos próximos anos.

Fundada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o histórico mais longo em energia solar do setor da América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos em larga escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte da Energy Fund IV, fundada pela Actis, uma importante investidora de capital privado no setor de energia. O crescimento da Atlas Renewable Energy se concentra nos principais mercados e economias emergentes, utilizando seus conhecimentos comprovados em desenvolvimento, comercialização e estruturação para acelerar a transformação para a energia limpa. Ao interagir ativamente com a comunidade e com as partes interessadas no centro de sua estratégia de projeto, a empresa trabalha incansavelmente para oferecer um futuro mais limpo.

Para saber mais sobre a Atlas Renewable Energy, acesse: www.atlasrenewableenergy.com

