Programa de excelência de operador global da XCMG prepara talentos gerais para a indústria de maquinário de construção

A última sessão do Programa recebeu duas turmas de engenheiros de serviço do exterior e operadores de sonda de perfuração rotativa por 25 dias. A XCMG personalizou os planos de estudo dos trainees que cobriram a instalação e o ajuste dos sistemas piloto e dinâmico, o princípio da estrutura do produto e as especificações de serviço no exterior, permitindo que melhorassem as habilidades gerais em todos os aspectos.

"A XCMG seguiu a demanda e a orientação política do mercado para ampliar nossa estratégia para o conjunto das soluções de máquinas de construção e incluir o desenvolvimento de talentos altamente qualificados, permitindo que os operadores gerais e os talentos no serviço estejam bem preparados para operar, manter e gerenciar equipamentos, e que estejam alinhados com nossa filosofia de desenvolvimento sustentável", observou Su Yuan, da XCMG.

Os trainees também visitaram a base de produção inteligente (IM) da XCMG, participaram de seminários e de atividades no serviço público para entender a história, a cultura e a responsabilidade social da XCMG.

Os 16 trainees internacionais que se inscreveram nesta sessão vieram do México, Sérvia, Zâmbia, Filipinas, Malásia, Paquistão e Arábia Saudita.

"Vamos tomar este treinamento como uma valiosa oportunidade de aprendizado e transformar o conhecimento e as habilidades que aprendemos em nossa riqueza. Quero expressar meus sinceros agradecimentos a todos os líderes e funcionários da XCMG que organizaram com cuidado e prepararam com diligência este treinamento", disse Hany G. Seleim, engenheiro de serviço da empresa DMC na Arábia Saudita na cerimônia de abertura.

O Programa faz parte dos 14 projetos da XCMG, posicionados com precisão para a campanha de bem-estar público global "For Better Life", que beneficiou mais de 300 trainees do mundo todo desde seu lançamento em 2016. As 29 aulas de 10 sessões ajudaram mais de 600 engenheiros e operadores de serviços estrangeiros de 23 países ao longo do "Cinturão e Rota".

A XCMG é uma empresa multinacional de maquinário pesado com 76 anos de história. Atualmente, ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas de construção. A empresa exporta para mais de 183 países e regiões ao redor do mundo.

