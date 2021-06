Programa de Relacionamento promovido pela CBC e Taurus ultrapassa meta de adesão e já conta com 564 lojas credenciadas no Brasil

Baseado nas melhores práticas de mercado para relacionamento com lojistas parceiros, o programa, maior iniciativa deste tipo no segmento de armas e munições do Brasil, tem como objetivo ampliar a exposição, participação e expansão das marcas CBC e Taurus, por meio de uma rede de distribuição qualificada, com diferentes níveis e características em produtos e serviços. A ideia é formar um hub de lojas capazes de atender a todas as necessidades dos clientes, sendo pontos de relacionamento, onde atendimento, qualidade e conveniência são prioridade.

Os estabelecimentos Platinum Partner, por exemplo, têm como diferencial um mix de serviços e estrutura para melhor experiência e conveniência dos consumidores. Oferecem cursos de tiro, estande com instrutor credenciando, serviços de assistência técnica e despachante.

Os lojistas participantes do programa possuem diversos benefícios, entre eles, poderão utilizar o selo oficial Partner CBC Taurus em seu estabelecimento, contarão com descontos adicionais à política comercial de acordo com sua categoria, participarão de campanhas de crescimento de vendas, receberão materiais de divulgação diferenciados e brindes especiais, e terão divulgação preferencial no site da CBC e no da Taurus, entre outros diferenciais.

Para a categoria Platinum e Diamond, há ainda vantagens exclusivas, como apoio CBC e Taurus para exposição personalizada na loja, pré-venda de produtos, tour nas fábricas CBC e Taurus, incluindo a realização de uma convenção anual com os parceiros destas categorias, além do acesso ao programa Clube Certificado, que proporciona aos lojistas destas categorias que possuam clube de tiro a aquisição de munições CBC a um preço especial subsidiado, para utilização exclusiva por clientes e associados no stand de tiro do estabelecimento.

Aproveitando o bom momento que o setor de armas e munições vive, os comerciantes estão apostando na qualificação de seus estabelecimentos com o intuito de fidelizar os clientes.

"Houve um enorme interesse e procura desde que lançamos a iniciativa. Estamos muito felizes com os resultados e com a demanda crescente do setor. A perspectiva é de novas adesões ao nosso programa de relacionamento nos próximos meses. Temos algumas lojas interessadas e outras que estão em vias de assinar o termo de adesão", afirma Paulo Ricardo Gomes, Diretor Comercial & Marketing da CBC.

"O mercado de armas e munições tem exigido cada vez mais excelência, por isso é preciso que todos da cadeia de negócios trabalhem juntos para avançarmos rumo a um novo patamar. Cada vez mais nossos parceiros têm entendido a importância e o desafio neste sentido. Estamos muito orgulhosos de alcançarmos e superarmos a meta do programa para este ano. Nossa expectativa é ampliarmos ainda mais, com a participação de mais lojistas", enfatiza Salesio Nuhs, CEO Global da Taurus.

Para mais detalhes sobre o programa, o lojista CBC Taurus deve entrar em contato com o consultor de vendas de sua região: www.cbc.com.br/servico-ao-cliente

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1523513/ARSENAL_1.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus

