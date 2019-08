Programa de SCAN mejora el acceso a la atención de salud mental para personas mayores y sus cuidadores

LONG BEACH, California, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- SCAN Health Plan® , uno de los planes de salud Medicare Advantage sin fines de lucro más grandes del país, anunció hoy la reciente publicación de los resultados de su programa Insights, un enfoque innovador para la prestación de servicios de salud conductual a las personas mayores y sus cuidadores, en el Journal of the American Geriatrics Society (Revista de la Sociedad Estadounidense de Geriatría). El programa Insights es ofrecido por Independence at Home, un servicio comunitario de SCAN, y proporciona servicios de evaluación y administración para ciertas afecciones de salud conductual en el hogar ofrecidos por trabajadores sociales clínicos con licencia y terapeutas matrimoniales y de familia, sin costo alguno, y en el idioma principal del paciente; de esta manera, se reducen los obstáculos en la atención de salud mental comunes en esta población.