Programa de vendas corporativas da Camicado cresce 122% em 2022

PORTO ALEGRE, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Desenvolvido sob medida para atender às necessidades de segmentos como hotéis, bares, restaurantes, lojas, construtoras e shopping centers, o programa de vendas corporativas da Camicado, maior varejista de artigos para casa e decoração do Brasil, bateu recorde de expansão em 2022. O crescimento da base de clientes no período chegou a 122%, para 18 mil pessoas jurídicas cadastradas, e somente nos três primeiros meses de 2023 o número já avançou mais 16%, para 21 mil no fim de março.

Criada há oito anos, a modalidade oferece condições especiais de preço e parcelamento e um mix completo de mobiliário e utensílios com milhares de itens dos estoques próprios da Camicado e de lojas parceiras. E se o cliente desejar, a varejista, que faz parte do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas Renner S.A., também pode adquirir produtos de outras marcas que compõem seu marketplace, para complementar a montagem dos ambientes.

O programa está disponível nas mais de 100 lojas físicas da Camicado em todo o país e conta com equipes capacitadas para identificar as soluções mais adequadas para cada projeto. Atualmente, são cerca de 700 empresas atendidas mensalmente, todas com alta recorrência de compras dentro do mês e tíquete médio quatro vezes superior ao dos demais consumidores.

Vendas 21% maiores nos primeiros três meses de 2023 – Com o aumento da base de clientes, as vendas do canal corporativo cresceram 21,4% no primeiro trimestre de 2023, frente ao mesmo período de 2022, depois da alta de 19,6% já registrada em todo o ano passado. Com isso, a participação do serviço sobre o faturamento total da Camicado foi de 1,8%, de janeiro a março deste ano.

"Esse desempenho é resultado do foco da Camicado em proporcionar experiências de compra cada vez mais encantadoras aos consumidores e reflete o aprendizado que adquirimos nos últimos anos no relacionamento com empresas e empreendedores que buscam atendimento especializado, personalizado e com soluções completas para equipar e decorar seus negócios com estilo, qualidade e conveniência", explica o diretor da varejista, Natan Anaf.

O formulário para cadastro no programa de vendas corporativas está disponível na landing page https://www.camicado.com.br/empresas

Sobre a Camicado

Com mais de 100 lojas físicas pelo Brasil e estratégia omnichannel, a rede especializada em casa e decoração oferece um mix de produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, organização, eletroportáteis e itens licenciados. Com o objetivo de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece uma experiência personalizada que alia excelência no atendimento a um ambiente agradável e diferenciado. A marca é referência no mercado no serviço de listas de presentes, para noivas e noivos que procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com qualidade e estilo.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios.

Atualmente, são mais de 650 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

