Programa de Voluntariado da Portobello completa 3 anos

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Neste mês de agosto, quando também se comemora o Dia Nacional do Voluntariado (28/08), o Programa de Voluntariado da Portobello completa três anos, com um incentivo ainda maior da empresa para a mobilização e engajamento dos colaboradores em ações de interesse social e comunitário.

O Programa foi lançado pelo Comitê Social da Portobello durante a SIPAT de 2017 e hoje conta com mais de 200 inscritos. Anualmente, são realizadas mais de 20 ações por quatro frentes de trabalho e entre as instituições beneficiadas estão o Lar Santa Maria da Paz, a APAE, a Casa Lar, todos de Tijucas, além de bairros carentes da região.

As quatro frentes de trabalho do Programa são: Ações voluntárias, com a participação em eventos como a Festa do Trabalhador e Festa das Crianças; Campanhas solidárias, como o Natal Voluntário, Campanha do Agasalho e visitas em instituições; Doações solidárias, que consiste na ajuda de colaboradores que estejam passando por necessidade por motivos de doenças ou perdas materiais em decorrência de desastres naturais e Ações pela vida, por meio de doações de sangue e plaquetas e participação em eventos na área de saúde.

Apesar da interrupção das ações presenciais com a quarentena imposta pela pandemia, os voluntários se mobilizaram em outras iniciativas, como a Campanha Inverno Solidário, promovida pela Portobello Shop junto às 140 lojas da rede de todo o país, que faz parte do Coletivo Solidário, ação pela marca em maio deste ano para alavancar boas iniciativas durante o período da pandemia.

A chegada do Dia do Voluntariado para a Portobello irá reforçar a importância do engajamento dos colaboradores nas ações de interesse social e comunitário na região. A empresa marcará a data com uma comunicação especial para colaboradores para fortalecer o voluntariado.

SOBRE A PORTOBELLO

Marca líder em varejo no segmento, com 140 lojas Portobello Shop que oferecem uma solução completa em revestimentos e complementos, atuação nos principais Home Centers nacionais e atendimento a projetos e grandes obras, além de exportação para mais de 60 países. O modelo de varejo integrado orienta a estratégia da empresa e é exercitado plenamente na rede Portobello Shop através de uma experiência de compra diferenciada, tanto nas lojas quanto nos ambientes digitais, com foco nos profissionais de arquitetura, sistema logístico único que proporciona melhor qualidade na entrega diretamente ao consumidor final e produtos e sistemas inovadores com o design contemporâneo da marca. Seu posicionamento de design e inovação potencializa-se através da Officina Portobello, que oferece mobiliário em porcelanato para todos os ambientes da casa, e do pioneirismo na produção e comercialização de lastras em porcelanato. Já a estratégia de democratização do design é exercida através da marca Pointer, distribuída inicialmente no Nordeste do país e, atualmente, em processo de expansão nacional. Duas unidades produtivas, uma fábrica instalada em Tijucas (SC), com o estado da arte em tecnologia de produção, e uma fábrica em Marechal Deodoro (AL), com produção via seca projetada para potencializar a sustentabilidade nos processos, garantem a produção de cerca de 40 milhões de metros por ano ao grupo. O outsourcing complementa o mix de produtos oferecido pela marca.

FONTE Portobello

Related Links

https://www.portobello.com.br/products



SOURCE Portobello