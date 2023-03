Programa Gratuito de Lectura en Florida se Asocia con un Estudiante Local de Quinto Grado y Profesionales Para Impulsar las Tasas de Alfabetización Estatales

El mes nacional de la lectura es una oportunidad para mostrar cómo la lectura nos moldea en quiénes nos convertiremos. La serie de contenido 'Reading Shapes Passions' de New Worlds Reading lanzada este mes presenta a Saoirse Elizabeth, niña de 10 años de Tampa, mientras entrevista a tres profesionales de la Florida y nos brinda una mirada interna al papel que jugó la lectura en sus trayectorias profesionales. 'Reading Shapes Passions' mostrará a las familias cómo la lectura puede transformar vidas de maneras increíbles. La serie comenzará el 20 de marzo con nuevos videos publicados y se extenderá el 31 de marzo en los canales de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn de New Worlds Reading.

"Desde el lanzamiento de New Worlds Reading, hemos tenido la oportunidad de ayudar a más de 200,000 estudiantes en los distritos escolares de la Florida y apenas estamos comenzando", dijo la Dra. Shaunté Duggins, subdirectora de New Worlds Reading. "Destacando tres profesionales locales — una ingeniera aeroespacial, una técnica veterinaria y una autora—este mes nacional de la lectura continuaremos inspirando a los niños de Florida para que exploren sus pasiones e intereses a través de la lectura. ¡Invitamos a más familias de lectores de K-5to grado a solicitar que sus niños participen en New Worlds Reading!

Las tres profesionales presentadas en la serie de contenido 'Reading Shapes Passions' de la iniciativa New Worlds Reading incluyen:

Joan Meléndez Misner, Orlando, FL : Joan es una ingeniera de integración aeroespacial en el Centro Espacial Kennedy que se inspiró en los libros para soñar en grande. Utiliza su gran cantidad de seguidores en las plataformas de Instagram y TikTok para entusiasmar a los jóvenes con sus estudios de STEM (estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

New Worlds Reading está diseñado para fomentar continuamente las conexiones positivas entre familias, escuelas y comunidades con la misión de garantizar que todos los niños aprendan a leer.

"Estoy muy emocionado de asociarme con New Worlds Reading para la serie de contenido 'Reading Shapes Passions' y así motivar a los estudiantes de Florida", dijo Misner. "El libro Magic School Bus sobre el espacio era mi libro favorito cuando era niña y me permitió abrir mi imaginación. Me hizo darme cuenta de que realmente podía ser cualquier cosa que quiera ser en la vida, incluso una ingeniera aeroespacial".

New Worlds Reading es un programa estatal administrado por el Lastinger Center for Learning de la Universidad de la Florida que investiga, desarrolla y escala innovaciones educativas equitativas que ponen a todos los estudiantes en camino al éxito de por vida. Las listas de libros se desarrollan en colaboración con Just Read! del Departamento de Educación de Florida. El Lastinger Center for Learning de la Universidad de la Florida se ha asociado con Scholastic, la editorial y distribuidora de libros infantiles más grande del mundo. El nuevo almacén de Scholastic en Sanford, Florida apoya al Lastinger Center for Learning de la Universidad de la Florida mediante la adquisición y entrega de libros gratuitos a los estudiantes de Florida como Langston Harvey, de siete años de Tampa, que está inscrito en New Worlds Reading.

"Este programa acaba de aumentar su alegría por leer y aprender", dijo Naja Harvey, la madre de Langston. "Se emociona cuando llega un paquete por correo para él. El programa nos ha brindado otra excelente manera de fortalecer nuestros lazos familiares".

Para obtener más información y presentar una solicitud, visite www.newworldsreading.com/. Los videos de 'Reading Shapes Passions' pueden ser vistos en YouTube. Siga el programa en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn en donde podrá tener acceso a la serie.

Acerca de la iniciativa New Worlds Reading

La iniciativa New Worlds Reading es el programa gratuito de entrega de libros en casa para estudiantes de K-5 en las escuelas públicas y chárter de Florida que aún no están leyendo al nivel de su grado. Los niños elegibles reciben mensualmente un libro gratuito adaptado a sus intereses con recursos y actividades para que los cuidadores y los niños puedan leer juntos y de esa manera reforzar las habilidades de alfabetización, desarrollar confianza en la lectura y fomentar un amor de por vida por la lectura. El Lastinger Center for Learning de la Universidad de la Florida administra el programa y seleccionó Scholastic como socio. Los libros se seleccionan en colaboración con el Departamento de Educación de Florida, y están disponibles en inglés, español, criollo haitiano y braille. Para obtener más información, visite NewWorldsReading.com.

Contacto:

Olivia Levada

737-733-4412

[email protected]

