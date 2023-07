Programa Parceiros, da Camicado, amplia em 70% a base de filiados em 2022

Iniciativa que oferece benefícios para profissionais de arquitetura, decoração e design impulsiona vendas que cresceram 25% no ano passado e 13% apenas no primeiro trimestre de 2023. Meta é dobrar número de cadastrados até dezembro

PORTO ALEGRE, Brasil, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Criado para garantir benefícios especiais a profissionais de áreas como arquitetura e design de ambientes, o programa Parceiros, da Camicado, maior varejista de artigos para casa e decoração do Brasil, ampliou em quase 70% a sua base de filiados em 2022. A iniciativa, que foi lançada em agosto de 2017, conta, atualmente, com 2,1 mil clientes cadastrados em todas as regiões do país e pretende dobrar esse número até o fim do ano.

As vantagens incluem empréstimos por até 10 dias de produtos no valor máximo de R$ 20 mil para montagem de ambientes, com retirada e devolução em uma rede de mais de 100 lojas. Além disso, o programa traz condições exclusivas de preço e pagamento, e acúmulo de pontos por negócios gerados. Essa pontuação dá direito a cashback em compras no site, no aplicativo e nas unidades físicas da marca.

"O programa é incrível, porque nos permite apresentar aos nossos clientes espaços 100% ambientados, não só com objetos decorativos, mas também com itens funcionais do dia a dia. Além disso, a Camicado se diferencia no mercado porque tem uma enorme diversidade de produtos, seja para uma produção mais econômica ou para quando necessitamos de peças com design renomado", afirma a arquiteta e influencer Krica Costa, que soma 81,2 mil seguidores no perfil @kricacosta, no Instagram.

Reflexo nas vendas - A adesão ao serviço reflete diretamente no crescimento das vendas realizadas por meio do programa, que apresenta um tíquete médio quase sete vezes superior ao dos demais consumidores. No primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 13% frente ao mesmo período de 2022, depois da expansão de 25% em todo o ano passado. O desempenho também influenciou a decisão da rede de transferir a loja do shopping Cidade Jardim, em São Paulo, para o espaço especializado Home & Design, inaugurado pelo empreendimento em março.

"Nosso objetivo é oferecer experiências muito mais práticas, convenientes e encantadoras para os profissionais que buscam soluções completas e de qualidade para todos os estilos de projeto, dos mais despojados aos mais requintados. Por isso, criamos um pacote de benefícios à altura da importância que eles têm para a Camicado", diz Natan Anaf, diretor da marca que faz parte do ecossistema de moda e lifestyle das Lojas Renner S.A.

O cadastramento no programa pode ser feito na landing page https://www.camicado.com.br/parceiros.

