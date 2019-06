Programa social de crianças da Gazprom International, Futebol para a Amizade, ganha título GUINNESS WORLD RECORDS®

Mais de 800 crianças e adultos da Europa, Ásia, África, América do Sul e América do Norte, junto com mais de 160 jornalistas das principais mídias nacionais e internacionais participaram dos eventos finais.

Os convidados de honra da sétima edição foram o presidente do Conselho Diretor da Gazprom, Viktor Zubkov, e o representante oficial da Fundação da UEFA para Crianças, Cyril Pellevat. As lendas do futebol, Roberto Carlos, Marco Materazzi, Andrei Arshavin, Alexei Smertin, Dmitri Sychev e Anatoliy Timoshchuk, embaixadores da UEFA, Célia Šašić e Ricardo Carvalho, e os chefes das associações e federações de futebol de diferentes países conversaram com participantes do Futebol para a Amizade.

A sétima edição foi marcada com um evento especial: um treinamento de futebol, unindo atletas de 57 nacionalidades, que aconteceu em 31/5/2019 no âmbito dos jogos classificatórios. Ao final do treinamento, o presidente do Conselho Diretor da Gazprom, Viktor Zubkov, recebeu o certificado GUINNESS WORLD RECORDS®.

Em 1 de junho, bem no coração de Madri, na praça central Plaza Mayor, aconteceu o evento final do programa: o Campeonato Mundial Futebol para a Amizade. O primeiro lugar e o título de vencedor foram recebidos pela equipe Antiguan Racer, cuja escalação foi formada por jovens jogadores da Bósnia e Herzegovina, Rússia, Irã, Itália, Turcomenistão e Azerbaijão. O lendário jogador de futebol Roberto Carlos entregou a copa aos vencedores.

Roberto Carlos, ganhador da Copa do Mundo da FIFA e três vezes ganhador da Liga dos Campeões da UEFA:

"Futebol para a Amizade é um programa absolutamente único, e as crianças de todo o mundo desejam participar dele. Unindo as partes esportiva e humanitária, o projeto ajuda jovens participantes a desenvolverem seus talentos, escolherem seu caminho na vida e tornarem-se líderes brilhantes".

Todos os participantes dos eventos finais visitaram a Final da Liga dos Campeões da UEFA 2019 no Estádio Metropolitano, em Madri.

