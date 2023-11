Programação de fim de ano do Coral Pentágono passa por teatro, shoppings e hospitais

Cerca de 60 alunos do Colégio Pentágono, o coral estudantil promete levar alegria ao público em diferentes dias e locais da cidade de São Paulo

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Para conectar gerações e encantar o público, o Coral Pentágono, formado exclusivamente por estudantes do Colégio Pentágono, divulga a programação de fim de ano para os meses de novembro e dezembro de 2023. No dia 28 de novembro, a partir das 20h, o tradicional coro estudantil se reunirá no Teatro Tuca, em Perdizes, para a apresentação de fim de ano. Com o nome "Túnel do Tempo", o espetáculo contará com um repertório amplo e resgatará os maiores sucessos das décadas de 60 a 90 do Brasil e de outros países.

"Serão 12 músicas que nos presentearão com uma performance que vai do erudito ao popular, todas as canções estudadas ao longo deste ano pela turma do Coral Pentágono", diz Alaís Dias, diretora artística e maestrina do coral estudantil do Colégio Pentágono. Atualmente, o coral da escola conta com 60 crianças e jovens do 2º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. A apresentação terá acompanhamento de uma banda completa.

Embora o elenco atual do Coral seja novo, com a presença majoritária de crianças, a rica formação cultural e musical oferecida pelo Colégio torna o coro íntimo das obras estudadas e ensaiadas pelos alunos. "Entre as músicas que vamos interpretar, chama atenção 'I'm still standing' de Elton John", conta Alaís. "Participar do Coral Pentágono é uma oportunidade única para as crianças. Junto com o grupo, os estudantes participam de concertos internacionais, conquistam prêmios em concursos e se apresentam ao lado de nomes célebres da música nacional e internacional".

A partir de dezembro, o foco muda para o repertório natalino. O Coral Pentágono tem agenda marcada em shoppings e hospitais da cidade de São Paulo. "A ideia das apresentações nos hospitais foi inspirada em um Coral do Rio de Janeiro que se apresentou em um hospital. Alguns pais dos nossos alunos, que são médicos, se encantaram com isso e se mobilizaram para que o Coral Pentágono se apresentasse, também, em hospitais", revela Alaís. "Tenho certeza de que será muito bom levar um pouco de música para aqueles que necessitam de um calor humano".

O roteiro contempla o Shopping Higienópolis, no dia 07.12. No Hospital das Clínicas em 08.12. Em seguida, os coralistas se apresentam no Shopping Villa-Lobos, no dia 09.12. E, por fim, no InCor, no dia 12 do mesmo mês - (confira o serviço completo abaixo).

Serviço:

"Túnel do Tempo" – Apresentação de fim de ano do Coral Pentágono

Local: Teatro Tuca - Rua Monte Alegre, 1024 - Perdizes, São Paulo - São Paulo

Data: 28 de novembro de 2023 (Terça-feira)

Horário: 20 horas (duração de 90 minutos)

Ingressos: de R$ 85 (meia) a R$170 (inteira)

Site: https://bileto.sympla.com.br/event/87657/d/220096/s/1482673

APRESENTAÇÕES DE NATAL

Local: Shopping Pátio Higienópolis - Av. Higienópolis, 618 – Piso Veiga Filho – Vão Central - decoração de Natal.

Data: 07 de dezembro de 2023 (quinta-feira)

Horário: 19h

Gratuito

Local: Hospital das Clínicas - Av. Dr. Eneas Carvalho de Aguiar, 255

- No Espaço Berilo Langer – 5º andar do Instituto Central - Humanização

Data: 08 de dezembro de 2023 (sexta-feira)

Horário: 10h20

Gratuito – para médicos e pacientes

Local: Shopping Villa-Lobos - Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 - Praça de Eventos

Data: 09 de dezembro de 2023 (sábado)

Horário: 11h

Gratuito

Local: InCor - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas - Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 44 – Na Marquise do andar térreo

Data: 12 de dezembro de 2023 (terça-feira)

Horário: 11h15

Gratuito – para médicos e pacientes

Sobre o Coral Pentágono

O Coral Pentágono é uma das principais formações infanto-juvenis de São Paulo e reúne alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, das três unidades da Rede Pentágono. Com mais de 30 anos de tradição, seus integrantes já participaram de apresentações internacionais no Teatro Carnegie Hall, em Nova York, Disney, em Orlando, e na Basílica de São Pedro, em Roma. No Brasil, o grupo é presença cativa nos encontros de Natal na cidade de Campos do Jordão, além de participar de apresentações em shoppings e no Festival Nacional de Corais Gran Finale. Em 2022, fez uma apresentação inédita ao lado do músico brasileiro Toquinho. Ao longo de sua história, já passaram pelo Coral Pentágono aproximadamente 1.700 coralistas, e o grupo gravou seis CDs interpretando grandes sucessos nacionais e internacionais.

Sobre o Colégio Pentágono

O Colégio Pentágono é uma das melhores escolas de São Paulo, referência no ensino integral dos alunos, com evolução gradual do brincar na infância para aquisição de conteúdo ao longo do Ensino Fundamental e Médio. Como resultado, o Pentágono ocupa um lugar de destaque entre as escolas que mais aprovam nos processos seletivos de universidades nacionais e internacionais. Fundado em 1971 por Nancy Izzo, o Pentágono tem três unidades – Alphaville, Morumbi e Perdizes – e prepara estudantes, de 3 a 18 anos, para terem espírito crítico e autoconhecimento. Com mais de 50 anos de vida, a escola continua sua trajetória comprometida com a excelência acadêmica e a formação integral dos alunos. De orientação humanista, o propósito do ensino é permitir a liberdade de manifestação do pensamento, da crítica, da emoção e da imaginação, tornando o aluno o protagonista do conhecimento. Para garantir a excelência pedagógica, a escola investe na formação dos professores, com incentivo para o desenvolvimento das capacidades tecnológicas e atualização constante do que há de mais moderno na educação e suas disciplinas. Com importantes diferenciais, o Pentágono é referência na formação do inglês como segundo idioma, com atividades do learn&play, na Educação Infantil e Anos Iniciais, e do Bridges, nos Anos Finais e Ensino Médio. Também prepara para certificações específicas (Cambridge, IELTS e Toefl) e orienta os alunos que querem se graduar nos Estados Unidos, Canadá ou Reino Unido. A escola traz inovações metodológicas que favorecem o desenvolvimento das competências que serão exigidas das novas gerações em um mundo de mudanças constantes.

FONTE Colégio Pentágono