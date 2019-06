Programas digitais da Scholastic fornecerão apoio a 23.000 alunos da 1a à 9a série na América Latina

NOVA YORK, 11 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A partir do ano letivo de 2019-2020, 23.000 alunos da 1a à 9a série na América Latina terão acesso aos programas digitais da Scholastic (NASDAQ: SCHL), editora global de literatura infantil, empresa de mídia e educação, que estão sendo incorporados à Knotion®, uma plataforma de aprendizagem integrada e currículo baseados em design thinking e solução de problemas, e alinhados às metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para 2030. As escolas que implementarem o currículo da Knotion terão agora acesso total ao Scholastic Literacy Pro™, Scholastic Literacy Pro Library, BookFlix®, e TrueFlix, que contribuem para melhorar o processo de alfabetização e promover a aprendizagem com conteúdo de alta qualidade. A Knotion é amplamente conhecida pelo seu trabalho com organizações estabelecidas como a Apple, Google, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) e, agora, com a Scholastic.

Para obter mais informações sobre todas as soluções digitais da Scholastic, visite www.scholastic.com.

"A Scholastic está entusiasmada em colaborar com a Knotion e fornecer aos alunos e educadores na América Latina acesso aos nossos programas digitais de alfabetização através do ecossistema inovador de aprendizagem da Knotion", disse Anne Boynton-Trigg, vice-presidente de marketing e vendas de exportação da Scholastic. "Trabalhando com a Knotion, continuaremos aumentando o acesso a conteúdo autêntico e de grande interesse para que ainda mais crianças descubram a alegria e a magia de ler e concretizar todo seu potencial na escola e na vida."

Soluções digitais da Scholastic oferecidas através da Knotion:

Scholastic Literacy Pro, atualmente utilizado em 46 países, é um programa de avaliação online adaptável para alunos da 3a à 12a série que mede a compreensão de leitura e gera uma lista personalizada de livros no nível de leitura do aluno e de acordo com os interesses de cada um. Os educadores monitoram o progresso utilizando relatórios orientados por dados que fornecem insights para o ensino direcionado, de modo a ajudar os alunos a alcançarem os principais marcos e metas de proficiência.





Scholastic Literacy Pro Library é uma biblioteca interativa de livros eletrônicos para alunos desde o jardim de infância até a 12ª série. O programa promove habilidades de leitura independente e ajuda os alunos a descobrir novos livros para ler entre mais de 1.000 títulos de alta qualidade, incluindo séries populares como Goosebumps™ e Discover More. Audiolivros, vocabulário interativo e outros recursos oferecem uma experiência personalizada para todos os leitores.



Tanto o Scholastic Literacy Pro quanto o Scholastic Literacy Pro Library foram escolhidos pela GESS como Melhor Recurso para Ensino Fundamental em 2018 e receberam o Prêmio BESSIE da ComputED Gazette de 2017 e 2018 para Melhor Recurso de Alfabetização para Ensino Fundamental II e o prêmio EDDIE da ComputED Gazette em 2018 para Melhor Recurso para Gestão de Alfabetização.





BookFlix é um recurso de alfabetização digital para alunos desde o maternal até a 2a série que combina tematicamente histórias animadas com livros eletrônicos de não-ficção para promover a compreensão da leitura, aumentar a fluência e desenvolver habilidades de alfabetização precoce, vocabulário e conhecimento do mundo real. O BookFlix ganhou o Prêmio BESSIE em 2018 e 2019 para Melhores livros eletrônicos para habilidades de leitura.





é um recurso de alfabetização digital para alunos desde o maternal até a 2 série que combina tematicamente histórias animadas com livros eletrônicos de não-ficção para promover a compreensão da leitura, aumentar a fluência e desenvolver habilidades de alfabetização precoce, vocabulário e conhecimento do mundo real. O ganhou o Prêmio BESSIE em 2018 e 2019 para Melhores livros eletrônicos para habilidades de leitura. TrueFlix é um recurso de multimídia para alunos da 3a à 7a série que oferece mais de 140 unidades de conteúdo para complementar o currículo de ciências e estudos sociais. Livros eletrônicos integrados são acompanhados de vídeos interessantes e vários tipos adicionais de textos e mídia para que os alunos adquiram conhecimento de uma área de conteúdo e cultivem as habilidades de alfabetização críticas e necessárias para o sucesso acadêmico.

"A Knotion tem conseguido encontrar as melhores empresas no mundo às quais se associar, e a Scholastic é o que há de melhor no desenvolvimento das habilidades de leitura e alfabetização para toda a vida", comentou Noel Trainor, CEO da Knotion.

"Aqui na Knotion, estamos entusiasmados em ter a Scholastic como parceira, o que não só fornecerá aos nossos alunos uma base mais robusta e mais sólida para a alfabetização, como aumentará seu interesse e seu amor pela leitura", disse Noemi Valencia, diretora de aprendizagem e inspiração da Knotion.

Para obter mais informações sobre a Scholastic, visite a sala de imprensa da empresa: http://mediaroom.scholastic.com.

Para obter mais informações sobre a Knotion, visite https://www.knotion.com/.

