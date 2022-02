LONDRES, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- L'International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) et ses partenaires de mise en œuvre accrédités Nordic Healthcare Group (NHG) et Vintura sont heureux d'annoncer le lancement d'un programme d'accélération de la mise en œuvre pour soutenir l'adoption plus rapide des ensembles ICHOM de mesures de résultats centrées sur le patient.

Le programme d'accélération de la mise en œuvre offre aux prestataires de soins de santé européens une occasion fantastique de recevoir le soutien des partenaires de mise en œuvre expérimentés de l'ICHOM, un partage des connaissances entre pairs, des sessions de formation, une visualisation des résultats et une accélération de l'analyse comparative mondiale de l'ICHOM.

Le programme est soutenu par des entreprises des sciences de la vie soigneusement sélectionnées. Il s'agit d'une excellente occasion pour les organisations des sciences de la vie de s'associer à des hôpitaux clés et de soutenir l'optimisation des soins aux patients, tout en obtenant une visibilité sur les segments de patients, les lacunes en matière de soins et les avantages des traitements. La mise en œuvre sera cofinancée par l'entreprise des sciences de la vie et le prestataire.

Les principaux avantages du programme pour les prestataires sont les suivants :

Soutien pratique à la mise en œuvre de l'ICHOM, NHG et Vintura

Partage des connaissances pratiques entre les participants

Soutien financier à la mise en œuvre par un partenaire externe

À propos de l'ICHOM

L'ICHOM est une organisation à but non lucratif fondée en 2012 par le professeur Michael E. Porter de la Harvard Business School, Stefan Larsson, conseiller principal, Boston Consulting Group, et Martin Ingvar de l'Institut Karolinska. La mission de l'ICHOM est de libérer le potentiel des soins de santé basés sur la valeur en définissant des ensembles mondiaux de mesures de résultats centrées sur le patient et en favorisant l'adoption et la déclaration de ces mesures dans le monde entier afin de créer une meilleure valeur pour toutes les parties prenantes. À compter de 2022, l'ICHOM a produit 40 ensembles de mesures de résultats centrées sur le patient qui ont été adoptés par des centaines d'organisations de soins de santé à travers le monde. Consultez le site www.ichom.org pour plus de détails.

Nos partenaires

Nordic Healthcare Group (NHG) est un cabinet de conseil et d'analyse axé sur les soins de santé. Nos clients comprennent des hôpitaux, des gouvernements, l'industrie des sciences de la vie, des investisseurs et des entreprises de technologie médicale. NHG emploie 200 professionnels expérimentés et jeunes talents. NHG possède une vaste expérience dans la mise en œuvre des principes et des méthodes de soins de santé axés sur la valeur (VBHC) dans de multiples contextes, allant de la création d'une stratégie VBHC à la mise en œuvre d'ensembles ICHOM de mesures de résultats centrées sur le patient dans des hôpitaux individuels et à l'établissement d'une analyse comparative au niveau national. https://nhg.fi/en/services/value-based-healthcare/

Vintura est un cabinet de conseil en stratégie international spécialisé dans les sciences de la vie et les soins de santé, dédié à la satisfaction des clients. Nous aidons les entreprises mondiales du secteur des sciences de la vie, les hôpitaux et les compagnies d'assurance maladie à commercialiser des médicaments et des technologies innovants, à améliorer la prestation des soins et à optimiser les systèmes de santé. Notre équipe de plus de 50 consultants hautement qualifiés dispose d'une connaissance et d'une expertise considérables du secteur, dans toute l'Europe. Notre équipe internationale de consultants passionnés a une ambition commune : avoir un impact dans les domaines de la santé et des sciences de la vie. Notre vision d'entreprise repose sur les principes des soins de santé axés sur la valeur (VBHC) : un cadre de restructuration des systèmes de santé visant à offrir de la valeur aux patients, via un processus d'apprentissage et d'amélioration continu. Ensemble, nous créons un impact significatif sur les soins de santé !

