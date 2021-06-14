Прогресс Shanghai Electric в строительстве башни CSP и параболоцилиндрической установки

Четвертый этап строительства солнечного парка им. Мохаммеда ибн Рашид Аль-Мактума — крупнейший в мире проект в области концентрированной солнечной энергетики (CSP), в рамках которого для выработки экологически чистой энергии мощностью 950 МВт используются ведущие в мире технологии гибридной солнечной энергетики, в том числе вертикальная станция CSP мощностью 100 МВт концентрированной солнечной энергии, три параболоцилиндрических установки CSP мощностью 200 МВт концентрированной солнечной энергии и мощностью 250 МВт фотоэлектрической энергии.

Солнечная башня, расположенная на высоте 260 м в центре площадки станции CSP, также станет самым высоким сооружением в мире подобного типа. По завершении строительства комбинированное хранение тепловой энергии на солнечных и параболоцилиндрических электростанциях обеспечит круглосуточное электропитание, при этом каждая параболоцилиндрическая установка CSP будет иметь емкость в 13,5 часов, а башня — до 15 часов.

Соль азотной кислоты, теплоноситель параболоцилиндрической установки-II, хранится в восьми резервуарах, каждый из которых имеет диаметр 45 метров и емкость 25 000 кубометров. Суровые условия пустыни стали серьезной проблемой для испытания, и нехватка рабочей силы во время Рамадана добавила еще один фактор неопределенности к общему прогрессу. В конечном итоге испытание было завершено с помощью автоцистерн, которые перевозили и выгружали воду во временные резервуары для воды, через которые вода закачивалась в резервуары с расплавленной солью.

«Я выражаю признательность всем сотрудникам, работающим на объекте, за их преданность и упорную работу по обеспечению своевременного завершения испытания, несмотря на огромные трудности, вызванные нехваткой рабочей силы и высокими температурами в данной местности», — заявил руководитель проекта CSP компании Shanghai Electric Power Generation Engineering Co. в Дубае Чжао Хуэй (Zhao Hui).

«Их выдающаяся работоспособность также гарантировала плавный ход строительства трубопровода CSP центральной башни, являющегося ядром и одной из важнейших частей конструкции. Площадь башни очень мала, поскольку общая длина внутренних труб центральной башни составляет более 500 метров. Для обеспечения своевременного выполнения работ проектная группа хорошо продумала планы установки и преодолела все невидимые проблемы без каких-либо задержек», — добавил он.

Система резервуаров с расплавленной солью является ответом на проблемы, связанные с хранением тепловой энергии. Сохранение тепловой энергии, обеспечиваемое системами на расплавах солей, позволяет производить электроэнергию в облачные дни или темное время суток с высоким эксплуатационным КПД и низкими капитальными затратами на киловатт-час. В дневное время расплавленная соль подается в теплообменник из холодного бака для поглощения тепла из высокотемпературного масла. Нагреваемая расплавленная соль затем может храниться в изолированном горячем резервуаре, который впоследствии может направлять жидкость в паровые турбины в ночное время или во время неблагоприятных погодных условий.

В 2018 году компания Shanghai Electric была назначена подрядчиком по инженерно-техническим, снабженческим и строительным вопросам (EPC) на четвертый этап строительства солнечного парка им. Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума в Дубае после подписания соглашения с Управлением по электро- и водоснабжению Дубая (DEWA) и компанией ACWA Power на осуществление проектов в области солнечной энергетики мощностью 700 МВт концентрированной солнечной энергии и 250 МВт фотоэлектрической солнечной энергии. Этот проект, финансируемый китайским Фондом Шелкового пути и ACWA, является эпохальным проектом китайской инициативы «Один пояс, один путь», а также важной вехой на пути Shanghai Electric к участию в строительстве объектов возобновляемой энергетики на Ближнем Востоке и переключению акцента с угольной энергетики на возобновляемые источники энергии.

В 2021 году компания Shanghai Electric заняла 17-е место в списке 100 ведущих международных подрядчиков, 5-е место в области электроэнергетики, согласно последней оценке, опубликованной Китайской международной ассоциацией подрядчиков. Кроме того, Ассоциация также присвоила компании высшую оценку "A-level international contractor".

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