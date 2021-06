Shanghai Electric odnotowuje znaczące postępy w budowie wieży CSP i elektrowni z korytem parabolicznym w kompleksie Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park

Wieża słoneczna o wysokości 260 m, stojąca w centralnym punkcie terenu elektrowni wieżowej CSP, będzie jednocześnie najwyższą tego typu konstrukcją na świecie. Po ukończeniu budowy magazynowanie energii cieplnej w wieży słonecznej i elektrowniach z korytem parabolicznym umożliwi jej całodobową dostępność, przy czym każda elektrownia CSP z korytem parabolicznym będzie w stanie magazynować energię przez 13,5 godziny, a wieża przez 15 godzin.

Azotan, czynnik magazynujący ciepło w Parabolic Trough Plant-II, jest przechowywany w ośmiu zbiornikach, każdy o średnicy 45 metrów i pojemności 25 000 metrów sześciennych. Surowe pustynne środowisko stanowiło ogromne wyzwanie dla prób, dodatkowo braki kadrowe w czasie Ramadanu spowodowały dodatkową niepewność co do ogólnego postępu prac. Ostatecznie, test został zakończony na czas przy pomocy ciężarówek z wodą, które transportowały i rozładowywały wodę do prowizorycznych zbiorników, przez które była ona pompowana do zbiorników z roztopioną solą.

„Wyrażam uznanie dla wszystkich pracowników za ich poświęcenie i ciężką pracę, dzięki której test został ukończony szybko i na czas pomimo ogromnych trudności spowodowanych brakiem siły roboczej i lokalnymi wysokimi temperaturami" – powiedział Zhao Hui, kierownik projektu Dubai CSP z Shanghai Electric Power Generation Engineering Co.

„Ich niezrównana efektywność zagwarantowała również bezproblemowy postęp instalacji rurociągu wieży centralnej CSP, która jest podstawowym i jednym z najważniejszych elementów konstrukcji. Przestrzeń w wieży jest niezwykle mała, biorąc pod uwagę, że całkowita długość rur wewnętrznych w wieży centralnej wynosi ponad 500 metrów. Aby mieć pewność, że prace zostaną wykonane na czas, zespół projektowy opracował szczegółowo przygotowane plany instalacji i pokonał wszystkie nieprzewidziane problemy, nie odnotowując żadnych opóźnień" – dodał.

System zbiorników ze stopionymi solami jest odpowiedzią na wyzwania związane z magazynowaniem energii cieplnej. Jej przechowywanie, realizowane przez systemy oparte na stopionych solach, umożliwia wytwarzanie energii w pochmurne dni, lub długie noce po zachodzie słońca, przy wysokiej sprawności operacyjnej i niskich kosztach inwestycyjnych na kilowatogodzinę. W ciągu dnia stopiona sól jest dostarczana do wymiennika ciepła z zimnego zbiornika w celu absorpcji ciepła z wysokotemperaturowego oleju. Podgrzana stopiona sól może być następnie przechowywana w izolowanym zbiorniku gorącej wody, który może później wysyłać ciecz do zasilania turbin parowych w nocy lub podczas niesprzyjających warunków pogodowych.

W 2018 roku spółka Shanghai Electric została wybrana na wykonawcę prac inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowlanych (EPC) dla czwartej fazy projektu Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park w Dubaju po podpisaniu umowy z DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) i ACWA Power na realizację zarówno projektu CSP o mocy 700 MW, jak i fotowoltaicznego o mocy 250 MW. Projekt ten, finansowany przez chiński Silk Fund i ACWA, jest przełomowym przedsięwzięciem w ramach chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku, jak również znaczącym etapem udziału Shanghai Electric w budowie odnawialnych źródeł energii na Bliskim Wschodzie i przesunięciem punktu ciężkości z energii węglowej na odnawialne źródła energii.

W 2021 roku, Shanghai Electric zajmuje 17. miejsce na liście 100 najlepszych międzynarodowych wykonawców oraz 5. miejsce w dziedzinie inżynierii elektrycznej, zgodnie z najnowszą oceną wydaną przez China International Contractors Association. Ponadto firma otrzymała również od stowarzyszenia najwyższą ocenę „międzynarodowego wykonawcy na poziomie A".

