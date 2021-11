Project Agora realizará evento de liderança de ideias sobre tecnologia Header Bidding

O evento contará com palestras de dois grandes especialistas do setor: Sebastien Noel, vice-diretor de atividades programáticas, tecnologias de publicidade e monetização do conceituado grupo editorial francês M Publicitê; e Andrew Hayward-Wright , consultor programático da IAB Europe.

Andrew Hayward-Wright é reconhecido como um especialista global na implementação operacional de tecnologia de publicidade e apresentará dados sobre as últimas tendências em Header Bidding, com uma sessão de perguntas e respostas em seguida. Sebastien Noel tem ampla experiência trabalhando com Header Bidding e compartilhará suas percepções sobre a técnica, discutindo o impacto que as mudanças do setor exerceram sobre o Le Monde e o que ele pensa sobre o futuro do Header Bidding.

O evento terá a moderação de Constantine Kamaras, líder do programa/melhores práticas em publicação digital na Online Publishers Association (OPA) Europe. Ele será acompanhado por Marilena Manatou, diretora de atendimento ao cliente da Project Agora. Em pouco mais de uma hora, o evento promete abordar o passado, o presente e o futuro desta avançada técnica programática.

"Na Project Agora, a técnica de Header Bidding é algo pelo qual temos grande paixão, tendo observado em primeira mão como a aplicação correta pode fazer a diferença para nossos clientes," explicou Marilena Manatou. "Este evento foi idealizado para ajudar os editores a entender melhor a técnica e o valor que ela pode gerar, além de desmistificar alguns equívocos comuns."

Como em outros eventos recentes da Project Agora, "Where is Header Bidding Heading?"será realizado exclusivamente on-line. Isso permite que editores de todas as regiões participem, ajudando a estabelecer ainda mais a Project Agora como líder inovadora na área.

O evento será realizado em 30 de novembro, das 11h00 às 12h15 (UTC -3).

Sobre a Project Agora:

A Project Agora é uma empresa de tecnologia de mídia e de anúncios nativos e programáticos que oferece alternativas escalonáveis e eficazes de crescimento para anunciantes e proprietários de veículos de comunicação locais.

A Project Agora desenvolve tecnologias que capacitam os principais editores e varejistas locais a obter o máximo valor de seus visitantes. Para os anunciantes, a Project Agora oferece resultados de negócios de forma escalonável e mensurável com resultados garantidos, além de soluções altamente criativas e envolventes.

