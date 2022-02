Project Associates recrute des cadres supérieurs à mesure que son expansion s'accélère

Project Associates se développe et accueille de nouveaux dirigeants stratégiques, dont l'ancien conseiller spécial du président américain, Mark Medish, et l'ancien secrétaire économique de la présidence du Kenya, Samuel Mwale.

LONDRES, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil stratégique mondial Project Associates annonce aujourd'hui le recrutement d'un certain nombre de cadres supérieurs alors qu'il poursuit son expansion rapide, qui fait suite à un changement de direction au début de 2021. La société londonienne, qui a des bureaux à Washington DC, New York, Paris, Berlin et Bruxelles, ouvre également un nouveau centre régional à Nairobi.

Parmi les recrutements réalisés à la fin de l'année 2021 figure celui de Mark Medish, qui s'est joint au conseil d'administration de Project Associates USA, Inc. et dirigera les opérations aux États-Unis à titre de vice-président. Au cours d'une brillante carrière à Washington, M. Medish a été conseiller spécial du président à la Maison-Blanche, directeur principal du Conseil de sécurité nationale et sous-secrétaire adjoint aux Affaires internationales du Département du Trésor des États-Unis.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe mondiale de Project Associates », a déclaré M. Medish. « Je crois que notre cabinet dispose d'un ensemble unique d'offres stratégiques pour les clients qui font face à des environnements commerciaux, médiatiques et politiques de plus en plus complexes dans les marchés individuels et au-delà des frontières. »

L'équipe de la haute direction a également été renforcée par d'autres arrivées : Tom Bell dirigera les opérations des entreprises et des clients privés de l'entreprise ; il siégeait auparavant au conseil d'administration de MSL UK, où il a dirigé la gestion des relations publiques et de la réputation. Erhan Ercin dirigera le bureau de Bruxelles après avoir occupé divers postes diplomatiques, et a notamment pris part à des pourparlers parrainés par l'ONU et l'UE dans le débat chypriote. Enfin, Ryan Loeffen-Gallagher rejoint de nouveau Project Associates pour diriger les opérations au Moyen-Orient et en Asie, après avoir conseillé le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis à Abu Dhabi pendant plusieurs années.

Un autre recrutement clé pour l'expansion de Project Associates en Afrique doit être mentionné : celui de Samuel Mwale, qui rejoint l'entreprise en tant qu'associé. M. Mwale a occupé plusieurs postes de direction au sein du gouvernement du Kenya, y compris celui de secrétaire économique de la présidence au palais d'État et celui de secrétaire administratif principal et de secrétaire adjoint du Cabinet. Depuis les États-Unis, M. Mwale apportera sa vaste expérience dans le conseil et la gestion des institutions des secteurs privé et public à la clientèle en pleine croissance de Project Associates en Amérique et en Afrique. Les activités de Project Associates en Afrique seront dirigées par Danielle Morland, qui s'est réinstallée à Nairobi et rejoint l'équipe de la haute direction.

Fondée par David Rigg en 1997, Project Associates compte à son actif plus de deux décennies d'expérience en tant que conseiller de confiance auprès de gouvernements, PDG et personnalités de premier plan. Au début de l'année 2021, l'entreprise a connu un important changement de direction avec la promotion de Rob Worthington, un associé en actions, au poste de directeur général. Le fondateur de Project Associates, M. Rigg, demeure un actionnaire important et occupe toujours le poste de président exécutif.

M. Rigg a déclaré : « Il s'agit de développements importants pour l'entreprise et je me réjouis de la nomination de Rob Worthington au poste de PDG, ainsi que de l'arrivée de personnes très expérimentées, qui renforceront une équipe mondiale déjà solide et talentueuse. À l'approche de notre 25e anniversaire, qui aura lieu plus tard cette année, je suis convaincu que l'entreprise continuera de croître considérablement. »

Au cours des 12 derniers mois, l'entreprise s'est développée, accroissant le nombre de ses employés et assurant sa présence dans de nouveaux territoires, avec de nouveaux objectifs de croissance ambitieux. Project Associates ouvre un bureau à Nairobi mais recrute également à tous les niveaux dans ses bureaux existants, et a par ailleurs considérablement élargi son réseau talentueux de conseillers principaux partout dans le monde.

L'entreprise continuera de mettre l'accent sur son activité principale d'expert-conseil – communications, conseils politiques et stratégie – mais a également mis en place de nouvelles capacités en matière de technologie, de finances et d'ESG.

Rob Worthington, PDG, a déclaré : « Ces recrutements marquent une période de transformation dans l'histoire de Project Associates alors que nous prenons véritablement notre essor et que notre cabinet de consultants devient un acteur mondial. L'expérience et les réseaux que nous avons désormais à notre disposition, combinés à notre présence internationale toujours croissante, nous placent dans une position solide pour rivaliser avec nos concurrents à tous les niveaux dans toutes les régions du monde. Ce n'est que le début de la première phase ; je suis très enthousiaste à l'idée de ce que cette équipe peut accomplir. »

SOURCE Project Associates