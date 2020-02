Project Maji remporte la 3e place de l'Innovative Research and Development Award dans la catégorie Institutions Internationales lors du 2e cycle du Mohammed ben Rashid Al Maktoum Global Water Award

Project Maji a remporté la 3e place de l'Innovative Research & Development Award, catégorie Institutions internationales, soit un prix de 40 000 USD. Leur « Project Maji Solar Kiosk » utilise des kiosques solaires sur des puits, lesquels permettent de faire fonctionner l'intégralité du processus à l'aide de l'énergie provenant de panneaux solaires, y compris le pompage d'eau et la surveillance à distance du système, sans batteries, ce qui limite le coût du remplacement et réduit les besoins de maintenance. Le système de pompage est contrôlé à l'aide d'appareils électroniques avancés, dotés de capteurs placés dans le réservoir et le puits de forage. Des panneaux solaires IP65 sont utilisés pour alimenter des pompes à haut rendement, associés à un contrôleur qui fonctionne à des intervalles de temps variables pour garantir que le pompage d'eau se produit même pendant la nuit et dans des conditions de faible luminosité.

« Ce prix joue un rôle clé dans la consolidation de la position des ÉAU en tant que plaque tournante de la créativité et de l'innovation visant à apporter des solutions aux problèmes de pénurie d'eau et à fournir de l'eau potable propre afin d'aider les communautés souffrant de pénuries et de pollution d'eau. Suqia soutient les efforts des ÉAU visant à changer positivement la vie de 9 millions de personnes dans 36 pays. Le prix s'aligne également sur la vision de leadership éclairé de Son Altesse le Cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, président des ÉAU, et de Son Altesse le Cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des ÉAU et émir de Dubaï, portant sur le développement d'une économie fondée sur la connaissance aux ÉAU », a déclaré Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer, président du conseil de fiduciaires de Suqia.

Le prix est accompagné de récompenses totalisant 1 million USD. Il encourage les centres de recherche, les particuliers et les innovateurs du monde entier à trouver des solutions durables et innovantes, en utilisant l'énergie solaire pour réduire la pénurie et la pollution de l'eau. Le prix comprend trois catégories : prix des Projets innovants, prix de la Recherche et du Développement innovants, prix de l'Innovation individuelle.

