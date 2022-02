project44 étend son leadership du dernier kilomètre en Europe et en Amérique du Nord avec une nouvelle solution

project44 suit plus d'un milliard d'expéditions par an pour des clients comme Walmart et Neiman Marcus, avec une offre intégrant une solution pour le dernier kilomètre qui fournit un accompagnement personnalisé durant tout le processus des expéditions. Elle s'appuie sur une grande qualité ainsi que sur une large suite de données améliorant la visibilité et la gestion des achats, et peut prendre en charge le suivi de tout type de livraison en fournissant une visibilité sur les retours de produits et des capacités de résolution automatisée des problèmes.

« project44 continue de chercher à s'améliorer en matière de visibilité du dernier kilomètre grâce à l'innovation de ses produits et à son expansion mondiale », a déclaré Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. « Avec la croissance constante du e-commerce, project44 permet aux marques de livrer des produits avec la transparence, la rapidité et la confiance dont les consommateurs modernes ont besoin. »

« Convert », nouvelle solution pour le dernier kilomètre

Les consommateurs citent deux principaux facteurs de décision lorsqu'ils envisagent des achats : la fiabilité des dates de livraison, mais également le coût. Lorsque les délais de livraison ne sont pas idéaux, il est fréquent que les clients abandonnent leurs paniers d'achat. Pour répondre à ces exigences, project44 lance Convert, une solution évolutive pour le dernier kilomètre qui augmente le taux de conversion en définissant des attentes de livraison plus précises. En s'appuyant sur des modèles d'apprentissage automatisés, Convert propose des dates de livraison estimées (EDD) optimisées directement sur la page de paiement, avant même que le consommateur ne décide de faire un achat. Convert propose trois critères au client - une estimation prudente, une estimation optimiste et une autre qui s'appuie sur des modèles prédictifs - pour indiquer la « date de livraison la plus probable ».

Convert équipe les détaillants avec les EDD les plus précises disponibles du marché avant l'achat, augmentant le taux de conversion, le ROI, diminuant l'abandon de panier et améliorant la confiance des clients quant aux dates de livraison ainsi que leur satisfaction générale.

« Nos capacités en données prédictives nous permettent de proposer Convert comme une nouvelle référence », a déclaré Vernon O'Donnell, Chief Product Officer de project44. « Ce dernier développe la qualité des données et des capacités du dernier kilomètre de project44. »

project44 poursuit son expansion en Europe

project44 étend également son avance en tant que plateforme de visibilité de la supply chain multimodale avec le lancement des solutions du dernier kilomètre en Europe. project44 offre désormais une visibilité multimodale complète depuis les matières premières jusqu'à la porte du consommateur en Amérique du Nord et en Europe, afin d'aider les expéditeurs, les transporteurs et les prestataires logistiques à se préparer, permettant ainsi de faire face au nombre croissant de perturbations de la supply chain mondiale.

En travaillant avec de grandes marques mondiales, project44 s'étend en Europe pour fournir aux clients existants une qualité de données accrue et des notifications proactives, optimisant l'expérience du dernier kilomètre pour mieux répondre aux besoins des clients et servir plus d'expéditeurs au-delà des opérations américaines.

Ce que disent nos clients

« Le passage à project44 nous a offert une solution rationalisée que nous pouvions brancher et utiliser tout en l'intégrant très facilement à notre WMS (système de gestion d'entrepôt), ce qui a permis une amélioration quasi instantanée et considérable de la visibilité de la livraison de bout en bout, couplée à un excellent reporting », a déclaré Lindsay Keys, directeur de la logistique chez le détaillant de luxe Brooklinen, qui a récemment remporté un prix 2021 Brand Experience Award pour l'innovation du dernier kilomètre.

« Nous avons vu des résultats presque immédiatement en termes d'économies et de gains d'efficacité qui font de projet44 un élément essentiel pour tenir nos promesses de livraison à nos clients », a déclaré Seth Goldman, PDG d'UrbanStems. « Non seulement nos clients sont plus heureux de leur expérience d'achat, mais je suis également ravi de partager que notre propre équipe de soins interne est plus heureuse et plus productive grâce à la plateforme de project44. »

« Avec des milliers d'envois en vol à tout moment et les détails autour de ces commandes présents dans de nombreux systèmes disparates à travers notre organisation, il peut être difficile de déterminer lesquels ont besoin de notre attention immédiate », a déclaré Devin Van Hout, vice-président du commerce numérique chez Ferguson Enterprises. « La solution de project44 donne à notre équipe toutes les informations dont nous avons besoin pour passer de réactif à proactif, tout en nous fournissant les outils pour communiquer avec toutes les parties concernées dans une même vue. Le résultat est une expérience client simple et cohérente face à une complexité B2B massive. »

À propos de project44

project44 est la première plateforme de visibilité avancée au monde pour les expéditeurs et les fournisseurs de services logistiques, telle que définie par le nombre de clients satisfaits, le nombre de transporteurs, le nombre de clients, l'ARR, la rétention nette, les expéditions par jour, le taux de croissance et la marge brute. project44 connecte, automatise et fournit une visibilité sur les processus de transport clés afin d'accélérer la prise de conscience et de réduire le temps nécessaire pour transformer cette prise de conscience en actions. En s'appuyant sur la puissance de la plateforme cloud project44, les entreprises augmentent leur efficacité opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d'expédition et offrent une expérience exceptionnelle à ses clients. Connecté à des milliers de transporteurs dans le monde entier et disposant d'une couverture complète pour tous les dispositifs ELD et télématiques du marché, project44 prend en charge tous les modes de transport et les types d'expédition, y compris l'aérien, le colis, le dernier kilomètre, le chargement partiel, le chargement partiel en volume, le groupage, le chargement complet, le ferroviaire, l'intermodal et le maritime. En 2021, project44 a été nommé leader parmi les fournisseurs de visibilité du transport en temps réel dans le Magic Quadrant de Gartner. Pour en savoir plus, visitez le site www.project44.fr

Contacts presse project44

Agence LEWIS

Stanislas Grafiada / Martin Loeser

06 69 12 89 70 / 01 85 65 86 20

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1752280/PHOTO_Last_Mile.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1686509/project_44_Logo.jpg

SOURCE project44