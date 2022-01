project44 ontvangt investering van $ 420 miljoen

CHICAGO, 11 januari 2022 /PRNewswire/ -- project44 , het toonaangevende supply chain visibility platform, kondigt aan dat het een investering van in totaal $ 420 miljoen heeft ontvangen. Een syndicaat, geleid door Thoma Bravo, TPG en Goldman Sachs Asset Management, met deelname van Emergence Capital, Insight Partners, Chicago Ventures, Generation Investment Management, Sapphire en Sozo Ventures, kocht aandelenbelangen die resulteren in een pre-money waardering van $2.2 biljoen. Daarnaast heeft Sixth Street toegezegd om extra financiering beschikbaar te stellen ter ondersteuning van het strategische acquisitieprogramma én de productontwikkelingsactiviteiten van het bedrijf.

In combinatie met hun kapitaalverhoging van $202 miljoen in mei 2021, heeft project44 een financieringsrecord gevestigd voor Logistics Tech Enterprise SaaS-bedrijven. De investeringen versnellen de missie van project44 om bedrijven te helpen bij het optimaliseren van de verplaatsing van producten door supply chains, een betere veerkracht, duurzaamheid en het leveren van waarde voor hun klanten.

"project44 helpt bedrijven bij het oplossen van supply chain uitdagingen, variërend van inflatiedruk en lockdowns tot onvoorspelbare weersomstandigheden en knelpunten in havens. De groei van het afgelopen jaar laat zien dat we macro-economische ondersteuning en een concurrentievoordeel kunnen bieden aan onze klanten", zegt Jett McCandless, oprichter en CEO van project44. "Met de voortdurende steun van onze investeerders kunnen we nog meer voor onze klanten betekenen en we versterken onze positie in de markt door alsmaar te blijven groeien."

Zichtbaarheid in de supply chain

In de loop van 2021 verstevigde project44 zijn belangrijke positie in supply chain visibility met een wereldwijde 'haven-tot-deur dekking' voor alle transportwijzen. Het bedrijf genereert nu meer dan $ 100 miljoen aan jaarlijks terugkerende inkomsten, en bezit de grootste generatie 2 logistics tech in de wereld.

De meest invloedrijke analisten binnen de logistieke sector plaatsen project44 ook boven zijn concurrenten. De eerste plaats in FreightTech 25, Gartner Voice of the Customer en G2 hebben project44 allemaal hun hoogste eer toegekend. Bovendien heeft Chicago Inno project44 uitgeroepen tot een van de beste 100 werkgevers om te werken in de stad.

"Zichtbaarheid in de toeleveringsketen is steeds belangrijker geworden nu tekorten, vertragingen en obstakels toenemen. project44 is in staat om zelfs de meest complexe problemen op te lossen", zegt Robert (Tre) Sayle, Partner bij Thoma Bravo. "Door voortdurend te evolueren om aan de behoeften van de klant te voldoen, heeft project44 een uitstekend platform ontwikkeld dat aanzienlijke waarde toevoegt aan de gehele wereldwijde toeleveringsketen."

"project44 is in een indrukwekkend tempo aan het groeien en voert daadkrachtig zijn visie uit voor een wereldwijd end-to-end supply chain visibility platform. Supply chain visibility is tegenwoordig een cruciale technologie geworden voor het oplossen van grootschalige problemen, en project44 heeft laten zien een expert te zijn op dit gebied", zegt Malte Janzarik, Partner bij TPG gevestigd in Europa. "De hoeveelheid aan gegevens die project44 biedt en het gemak van toegang voor verladers, logistieke dienstverleners en vervoerders zijn noemenswaardig. Wij geloven dat project44's next-gen platform en zeer waardevolle netwerk enorme groei zullen blijven stimuleren."

TPG investeert in project44 vanuit TPG Tech Adjacencies (TTAD), een investeringsvehikel gericht op flexibele kapitaaloplossingen voor de technologie-industrie.

Ondersteuning

project44 biedt het grootste carrier-netwerk van alle supply chain visibility providers met meer dan 142,732 multimodale carrier integraties en 2,7 miljoen trucks. Verzenders en logistieke dienstverleners vertrouwen op project44 om hen te helpen navigeren door de steeds complexer wordende supply chains, het verbeteren van hun duurzaamheid, het opbouwen van transportveerkracht en het voldoen aan de veranderende eisen van hun klanten. project44 ondersteunt meer dan duizend organisaties in verschillende sectoren met toonaangevende merken, zoals Amazon, Baker Hughes, Coop, CNHI, Danone, Dollar General, FedEx, General Mills, Goodyear, Kuehne + Nagel, Lenovo, McKesson, Mondelēz, Nestlé, The Home Depot en Unilever.

Recordbrekende groei

Het momentum van project44 is een resultaat van zijn differentiatie en immense voorsprong in supply chain visibility. Na een uitzonderlijk Q3 2021 heeft project44 $12.7 miljoen aan nieuw geboekte jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR) binnengehaald in Q4. Het bedrijf heeft 117 aanvragen afgesloten in dat tijdsbestek, bijdragend aan toename in YoY boekingen van 170 procent en YoY logo groei van 216%.

Naast het binnenhalen van nieuwe business, bedraagt de netto rentabiliteit voor 2021 133 procent, terwijl de bruto rentabiliteit op jaarbasis 96 procent bedroeg. De ARR van project44 heeft een waarde bereikt van meer dan $100 miljoen met een brutomarge van 70 procent voor abonnementen. Dit is een stijging van 3 procent op jaarbasis. Om voort te bouwen op dit succes zal project44 zijn investeringen in product en engineering in 2022 bijna verdubbelen. Op die manier realiseren zij een verder verbeterde real-time zichtbaarheid voor meer transportmodi in meer regio's.

Uitbreiding van het internationale team

project44 blijft zijn internationale aanwezigheid uitbreiden en biedt supply chain visibility in 166 landen. Meer dan 1.000 teamleden werken samen met project44 in 17 kantoren wereldwijd. Het komende jaar is het bedrijf van plan om honderden nieuwe teamleden aan te nemen in Europa, China, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Japan.

project44 heeft ook zijn eerste directeur voor diversiteit, gelijkheid, inclusie & cultuur in dienst genomen: Ivana Savic-Grubisich. De organisatie zet zich in om teamleden aan te nemen die de diversiteit weerspiegelen van de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is.

Belangrijke aanstellingen

In 2021 heeft project44 vijf nieuwe executives aan het team toegevoegd. Charlie Ungashick trad in februari aan als Chief Marketing Officer en Diane Gordon trad in maart aan als SVP Global Customer Success. In november werd Elliot Rodgers aangesteld als Chief People Officer, Jennifer Coyne werd benoemd tot General Counsel en Andy Grygiel keerde terug als Chief Brand Officer. Deze ervaren executives brengen unieke inzichten met zich mee om de groei van project44 te versnellen.

Winst door fusies en overnames

In de loop van 2021 heeft project44 belangrijke bedrijven in de markt overgenomen die complementaire oplossingen bieden. Hiermee heeft project44 zijn waarde voor verladers en logistieke dienstverleners vergroot. De overname van Convey in september heeft project44 in staat gesteld om real-time zichtbaarheid en exception management uit te breiden naar last-mile, inclusief pakket-, koeriers-, white glove-bezorging, evenals zichtbaarheid in productretouren. Ocean Insights, dat in maart werd overgenomen, bracht het veelgevraagde inzicht in vracht op zee. ClearMetal, dat in mei werd overgenomen, zorgde ervoor dat project44 koploper werd op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning, met automatisering die de kosten in de hele toeleveringsketen verlaagt.

Wat klanten zeggen

AbbVie

"project44 heeft ons in staat gesteld onze belofte aan klanten na te komen in een erg onvoorspelbaar jaar", zegt Pat Kenefick, Vice President Global Distribution and Logistics bij AbbVie. "Doordat we weten waar onze goederen zich bevinden, kunnen we ons aanpassen aan onderbrekingen en proactief actie ondernemen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze distributeurs hun voorraad op peil houden. Supply chain zichtbaarheid is ontzettend belangrijk voor ons om groei te stimuleren en de ervaringen van patiënten te verbeteren in een uitdagende economische omgeving."

Haribo

"Haribo is toegewijd aan het op tijd leveren van onze geliefde producten en op het hoge kwaliteitsniveau waar ons merk om bekendstaat. Dit is een kernonderdeel van wat ons in staat heeft gesteld een succesvol bedrijf te worden. We hebben het voordeel dat we een wereldwijd bedrijf zijn met een gedecentraliseerde productiestructuur. Een perfect gecoördineerde wereldwijde toeleveringsketen is essentieel voor ons en zodoende investeren we er voortdurend in. We kozen er daarom voor om samen te werken met project44", zegt Stefan Sorce, hoofd van de wereldwijde logistiek en Managing Director van de Haribo Logistics Company bij Haribo. "Deze inzichten helpen ons om de veerkracht van onze supply chain te vergroten en snellere, slimmere beslissingen te kunnen maken die ervoor zorgen dat de producten van Haribo in de handen van onze klanten komen."

Beiersdorf AG

"De aanhoudende gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar hebben een ongekende druk gelegd op de supply chains van fabrikanten van consumentenproducten. Dit heeft duidelijk gemaakt dat het van cruciaal belang is om risico's te beperken en de veerkracht van de supply chain te vergroten", aldus Alessandro Bonanno, Heaf of Global Logistics and Customer Service bij Beiersdorf AG. "Door samen te werken met project44 krijgt Beiersdorf een beter inzicht in transportstromen en zendingen. Zo kunnen wij beter het hoofd bieden aan eventuele toekomstige verstoringen van de toeleveringsketen, en kunnen we voldoen aan de vraag van de consument."

Yamato Transport Co.

"Ons team heeft project44 ingeschakeld vanwege de wereldwijde zichtbaarheid van de aankomst en het vertrek van import en export," zegt Hiroshi Etani, Managing Executive Officer, bij Yamato Transport Co, Ltd, het grootste leveringsbedrijf van Japan.

Over project44

project44 is een toonaangevend Advanced Visibility Platform voor verladers en logistieke dienstverleners. project44 verbindt, automatiseert en biedt zichtbaarheid in belangrijke transportprocessen om inzichten te versnellen en de tijd te verkorten die nodig is om deze inzichten om te zetten in acties. Door gebruik te maken van de kracht van het cloud-gebaseerde platform, kunnen organisaties hun operationele efficiëntie verhogen, kosten verlagen, verzendprestaties verbeteren en een optimale ervaring leveren aan hun klanten.

Verbonden met duizenden vervoerders wereldwijd en met uitgebreide dekking voor alle ELD- en telematics-apparatuur op de markt, ondersteunt project44 alle transportmodi en verzendtypen, waaronder Air, Parcel, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Groupage, Truckload, Rail, Intermodal en Ocean.

Voor meer informatie, bezoek www.project44.com.

