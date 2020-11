Projection internationale de télévision et de cinéma de Pékin : Bien raconter l'histoire de la Chine au monde

Centré sur le thème de la conférence « L'audiovisuel change la vie, la culture mène l'avenir », le forum s'est concentré sur le thème « Bien raconter l'histoire de la Chine » pour promouvoir de manière innovante la communication internationale et renforcer les dialogues à plusieurs niveaux et les échanges culturels avec d'autres pays.

Des événements tels que la projection internationale de télévision et de cinéma de Pékin, la cérémonie de lancement de la nouvelle alliance de collaboration audiovisuelle à l'étranger de Pékin, les cérémonies de signature du protocole d'accord sur la coopération cinématographique et télévisuelle internationale, ainsi que d'autres expositions audiovisuelles ont été organisés dans le cadre du forum, afin de présenter les dernières réalisations de films et de fictions télévisuelles de haute qualité des principales sociétés de production basées à Pékin et d'explorer les futures possibilités de développement et de coopération dans l'industrie audiovisuelle.

Des ambassadeurs, des conseillers et des fonctionnaires des ambassades d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'autres pays et régions en Chine, ainsi que des représentants de divers médias, organisations audiovisuelles et entreprises ont participé au forum.

Yang Shuo, secrétaire et directeur général du Bureau municipal de la radio, du cinéma et de la télévision de Pékin, a prononcé un discours.

Il a déclaré que Pékin, en tant que centre politique et culturel de la Chine, et centre de planification créative, de production, de promotion, de distribution et de communication du cinéma et de la télévision chinois, a la responsabilité et l'obligation de construire une plate-forme pragmatique et efficace d'échanges audiovisuels internationaux basée sur la coopération internationale.

La Conférence sur le cinéma et la télévision en Chine est un projet annuel de haut niveau pour l'exportation culturelle de la Chine, initié par le Bureau municipal de la radio, du cinéma et de la télévision de Pékin en 2014. Plus de 300 fictions et films chinois, dont Beijing Youth, From Chung Kuo to China, Let's Get Married, et The Longest Day In Chang'an ont été diffusés dans plus de 30 pays et régions, dont le Royaume-Uni, la Russie, la Grèce, la Colombie, le Brésil et l'Argentine depuis lors. D'autres événements ont été organisés en marge de la conférence, tels que des séminaires d'affaires et des visites d'organismes audiovisuels prestigieux.

Intégrée cette année à la Conférence internationale de l'audiovisuel en Chine, la Conférence sur le cinéma et la télévision en Chine s'est tenue sous la forme de la projection internationale de télévision et de cinéma de Pékin. Elle était également en ligne en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient en dehors de la Chine.

