Projekt Into Tibet 2020: Objavte „strechu sveta" s tromi tímami

V Tibete sa účastníci expedície naučili, ako namaľovať tradičné thangka maľby s miestnymi umelcami, stretli sa so "žijúcim Budhom" Kyugpoem v kláštore Tashi Lhunpo, strávili deň s Lhamou, tibetskou internetovou celebritou, kŕmili tibetské býky, naučili sa jazdiť na koni a preskúmali celý región počas niekoľkých prechádzok.

Tri tímy so základňami fanúšikov

Li Ťing-ťing, reportérka CGTN, kanadský YouTuber Daniel Dubmrill a francúzsky novinár Manuel Rambaud sú traja členovia tímu DJ. Li Ťing-ťing a jej tím sa stretli so "žijúcim Budhom" v kláštore Tashi Lhunpo, navštívili základný tábor hory Mount Everest a navštívili kláštor Rongpo, ktorý je najvyššie položeným kláštorom na svete.

Tím Beard Brothers (Bratia s bradou) sa skladá z reportéra CGTN Marca Shana, novinára Oscara Margaina a " odborníka na Čínu" z Bahrajnu, doktora Yasera Ali Taher Jawada. Tento tím sa 29. augusta stretol s tibetskou internetovou celebritou Lhamo, ktorá má takmer 1,5 milióna sledujúcich. Lhamo žije pokojný život v okrese Qonggyai a stala sa celebritou len vďaka tomu, že zdieľa s ostatnými veci, ktoré robí každý deň. Tento tím strávil s Lhamou celý deň a pokúsil sa zistiť tajomstvo jej úspechu v online prostredí.

Tento tím sa tiež zúčastnil tibetského národného tanca, koncertu miestnej hudobné skupiny, videl tisíc rokov staré remeslo, jazero "v oblakoch", jaky na náhornej planine a mnoho ďalších vecí.

Tretí tím si dal meno A.N.T. a jeho súčasťou bol reportér CGTN reporter Jang Sin-meng, španielsky video bloger Noel a digitálny guru CGTN, rus Sergej.

Jang a Noel sa 21. augusta naučili maľovať tibetskú maľbu thangka od miestnych umelcov. Ide o posvätné umenie v podobe religióznych malieb, ktoré sa odovzdáva z generácie na generáciu.

Stretli sa so Sitharom Dorjem, ktorý je jedným z tých, ktorí toto posvätné umenie zdedili od svojich predkov a odovzdáva tento odkaz ďalej. Dielo "The Epic of King Gesar - Epos kráľa Gesara", ktoré predvádza, patrí medzi najstaršie svetové epickej básne.

Počas svojej cesty sa všetky tri tímy CGTN zoznámili so živými a farebnými krásami Tibetu a predstavili svoje zážitky divákom a odhalili tak tajomnú rúško "strechy sveta". Od ľudí, ktorí v tejto starobylej krajine žijú, sme oddelení nielen vzdialenosťou, ale aj geograficky. Avšak naším spoločným putom sú emócie a zážitky.

Pôvodný článok: https://news.cgtn.com/news/2020-09-02/Into-Tibet-2020-Explore-the-Roof-of-the-World-with-three-teams-TskKImVody/index.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1248426/CGTN_video_Sep_3.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248382/CGTN_Tashi_Lhunpo_Monastery.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248385/CGTN_journalists.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248384/CGTN_journalists_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248383/Tibetan_tea.jpg

SOURCE CGTN