Projet de partenariat WORTH au Fuorisalone : Quand la collaboration, l'innovation et la durabilité se rencontrent et rendent le design compétitif

Du 12 au 18 avril, les designers les plus créatifs d'Europe, issus du dernier appel du projet de partenariat WORTH, le plus grand incubateur créatif d'Europe financé par le programme COSME de l'Union européenne, seront en ligne au Fuorisalone avec leurs projets et leur vision unique de l'économie circulaire, de la production numérique, de l'utilisation de matériaux performants, de l'innovation sociale et de l'artisanat 4.0. Sur Fuorisalone TV, il sera également possible de les connaître et d'entendre de leur bouche les défis rencontrés dans la série vidéo exclusive « CREATIVITY » , un voyage incroyable à la découverte du design du futur.

La créativité est le facteur clé de l'avenir

« Les secteurs créatifs comptent parmi les secteurs les plus dynamiques et les plus innovants de l'économie européenne. En outre, ils sont les moteurs de la transition vers une société et une économie plus durables et plus inclusives, car ils sont de plus en plus souvent invoqués comme des acteurs clés lorsqu'il s'agit de relever des défis mondiaux, tels que le passage à un paradigme plus durable ou la construction d'une société résiliente », explique Silvia Draghi, chargée de mission à la Commission européenne.

Qu'est-ce que le projet de partenariat WORTH

Le projet de partenariat WORTH est un projet de quatre ans financé par COSME, le programme de l'Union européenne pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME), qui favorise l'émergence de collaborations transnationales entre les designers, les créateurs, les entreprises de fabrication (PME) et les entreprises technologiques afin de développer des produits et des designs innovants.

Les 64 projets gagnants qui seront présentés au Fuorisalone Digital sont le résultat du troisième appel du projet de partenariat WORTH, auquel participent 147 partenaires de 30 pays européens.

« Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de soutenir les entreprises et les créateurs qui travaillent dans le secteur de la création, en favorisant le développement de collaborations transfrontalières à fort potentiel d'innovation et de créativité. L'incroyable valeur ajoutée qui résulte de l'interaction de différents points de vue, de connaissances, d'expériences, de compétences et de l'influence de mondes et de valeurs différents, combinée à une approche en quête constante d'innovation, également dans le but de sauvegarder la planète, ont été les éléments de réussite des partenariats gagnants de WORTH, qui en quatre ans a sélectionné et accompagné sur le marché 152 projets impliquant 346 partenaires de 34 pays de toute l'Europe », explique Korina Mollá, coordinatrice du projet de partenariat WORTH.

