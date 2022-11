PROJET FOOD TRAILS, « DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES INNOVANTS ET DURABLES » : L'APPEL EUROPÉEN AUX STARTUPS ET AUX PME EST OUVERT

L'appel aux startups et aux PME du projet Food Trails, financé par le programme Horizon 2020, qui vise à élaborer des solutions et des projets pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires européens, sera ouvert jusqu'au 16 février 2023.

MILAN, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La municipalité de Milan , partenaire principal du projet européen Food Trails , et le pôle d'innovation italien Cariplo Factory , ont lancé un appel aux startups et aux petites ou moyennes entreprises (PME) en vue d'identifier des solutions innovantes pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires dans 11 villes européennes.

Les candidats sélectionnés auront l'occasion de développer des projets pilotes au sein des 11 « Laboratoires vivants » de Food Trails, de nouer des alliances stratégiques avec une ou plusieurs villes, de collaborer avec les principaux intervenants du système alimentaire européen et du paysage de l'innovation, et de rencontrer des investisseurs potentiels.

Food Trails est un projet quadriennal (2020-2024), financé par le programme européen Horizon 2020, qui rassemble un consortium de 19 partenaires européens, dont 11 villes, 3 universités et 5 organisations, dirigé par la municipalité de Milan.

L'objectif du projet est d'aider les villes à concevoir, développer et mettre en œuvre des politiques alimentaires innovantes, durables et inclusives. Parmi ces actions, « Systèmes alimentaires durables : appel à solutions » permettra d'identifier les startups et les PME dans les villes participant au projet, telles que Bergame, Birmingham, Bordeaux métropole, Copenhague, Funchal, Grenoble-Alpes Métropole, Groningue, Thessalonique, Tirana et Varsovie.

Il existe sept domaines thématiques dans lesquels les startups et les PME peuvent se porter candidates pour proposer des solutions et services innovants:

Éducation et formation Communication et engagement Réduire le gaspillage alimentaire Collecte et surveillance des données Accès à une alimentation et à des modes de production sains Agriculture urbaine et potagers Emballage alimentaire

La date limite d'inscription est fixée au 16 février 2023. Ensuite, un comité technique - composé de Cariplo Factory, de la municipalité de Milan, de la fondation Stichting Wageningen Research et de représentants des 11 villes partenaires de Food Trails - évaluera et sélectionnera les meilleures candidatures.

Les candidats sélectionnés à cette étape auront l'occasion de participer à la Journée de rencontres professionnelles qui aura lieu au printemps 2023. Enfin, la deuxième phase consistera à identifier les finalistes qui auront l'occasion d'élaborer un projet pilote dans le cadre du projet Food Trails.

Pour participer à l'appel, veuillez remplir le formulaire en suivant ce lien: https://www.f6s.com/food-trails-call-for-solutions-sustainable-food-systems/apply

Pour plus d'informations et pour contacter les promoteurs: https://www.cariplofactory.it/en/call-for-solutions-sustainable-food-system/

