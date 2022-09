Projet LIFE-Urban Wind.PL : le recyclage de l'énergie est rentable et nécessaire pour l'environnement

VARSOVIE, Pologne, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Malgré une prise de conscience accrue en faveur de l'écologie, le recyclage de l'énergie est toujours omis et les activités de récupération de l'énergie ne sont pas menées là où elles sont économiquement justifiées et bénéfiques pour l'environnement naturel et le climat - déclare Jerzy Czaplejewicz, chef de l'équipe de construction de prototypes à l'Institut des sciences appliquées et des nouvelles technologies (INSiNT).

Le projet LIFE-UrbanWind.PL, mis en œuvre par la Fondation de soutien à l'écologie ECO FOR LIFE en coopération avec l'INSiNT dans le cadre du programme LIFE de l'UE, cofinancé par la Commission européenne et le Fonds national pour la protection de l'environnement et la gestion de l'eau (NFOŚiGW), est axé sur la récupération d'énergie à partir des courants d'air pulsés par l'activité humaine.

« Depuis de nombreuses années, nous observons les phénomènes qui surviennent dans ce que l'on appelle l'espace urbanisé en termes de flux d'air, notamment les courants d'air qui circulent entre les bâtiments, sur les toits des gratte-ciel, les installations industrielles, ainsi qu'à l'intérieur des bâtiments dans les tunnels ou les gaines de ventilation, et qui ont été jusqu'à présent négligés pour la production d'énergie éolienne », explique Jerzy Czaplejewicz.

Le résultat du projet LIFE-UrbanWind.PL est le dispositif Urban Wind Power Station (UWPS) - un générateur qui convertit l'énergie mécanique des courants d'air en énergie propre et verte.

La centrale UWPS est un dispositif générateur universel, cylindrique et sans danger pour l'environnement, qui reçoit l'énergie mécanique des courants d'air et la transforme en électricité.

Les métropoles se transforment en îlots de chaleur. La non-utilisation des flux d'air pulsés pour produire à nouveau de l'énergie propre constitue un coût trop élevé de l'inaction à une époque caractérisée par la nécessité de créer et d'optimiser des systèmes d'énergie distribuée, gaspillée et résiduelle.

Le dispositif UWPS peut devenir une solution révolutionnaire au problème des émissions de CO2 dans les zones urbaines et correspondre parfaitement aux directives de l'UE et à l'objectif principal du paquet climat et énergie, une Europe à émission nulle d'ici 2050.

Des prototypes d'éoliennes cylindriques sans collision, d'une hauteur maximale de 4 m, ont été construits dans le cadre du projet LIFE-UrbanWind.PL. Ces éoliennes utilisent des flux d'air aux caractéristiques irrégulières pour faire fonctionner un générateur disposant d'un stockage tampon de l'électricité. 12 dispositifs prototypes d'une puissance nominale de 5 kW, 10 kW et 20 kW ont été testés pendant 1 an dans différents endroits.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.urbanwind.pl

SOURCE Foundation Supporting Ecology ECO FOR LIFE