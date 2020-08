Projeto de expansão do Porto Alegre Airport recebe prêmio ENR Global Best Projects Awards

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O Projeto de expansão do Porto Alegre Airport recebeu o "Award of Merit" do ENR Global Best Project Awards, na categoria Aeroportos e Portos. Organizado pela Engineering News-Record, o prêmio destaca os melhores projetos globais de construção, premiando empresas envolvidas na superação de desafios e redução de riscos ao projetar e construir com equipes de diferentes nacionalidades.

"A expansão do Porto Alegre Airport conquistou o Prêmio de Honra ao Mérito, e foi o único aeroporto a receber a premiação na categoria Aeroporto / Portos", comemora Fábio Bellotti da Fonseca, presidente da Pöyry no Brasil.

A obra do Porto Alegre Airport foi repleta de desafios de engenharia. "A competência e sinergia das equipes Fraport, HTBM e Pöyry proporcionaram a instalação de um aeroporto de classe mundial, dentro do prazo e do custo, e com altos níveis de saúde, segurança e preservação ambiental", destaca Fonseca.

O empreendimento é administrado pela Fraport Brasil – Porto Alegre, que contratou o consórcio HTBM para execução. A Pöyry, como subcontratada do consórcio, elaborou os projetos executivos e realizou acompanhamento técnico.

A primeira etapa foi concluída em outubro de 2019, sem interferir na operação do aeroporto, e envolveu a verificação e consolidação da engenharia básica, elaboração da engenharia detalhada, utilizando ferramentas digitais como modelagem BIM 3D, além da comunicação visual, paisagismo, mobiliário operacional, integração das áreas de acesso público e restrito, incluindo a ampliação do pátio de aeronaves e a atuação nas áreas de cabeceiras e taxiamentos.

"Estamos orgulhosos por termos participado desse projeto, com HTBM e Fraport Brasil. A conquista deste prêmio, disputado globalmente, significa o reconhecimento internacional da capacidade da Pöyry em trabalhar junto com seus parceiros e de entregar soluções sustentáveis em projetos", afirma Fonseca.

"O sucesso desse empreendimento resulta da perfeita integração entre as equipes da Fraport, HTBM e Pöyry, que, por meio de uma gestão da mais alta excelência e do perfeito sincronismo operacional, possibilitaram o cumprimento dos cronogramas e dos custos, com a eficiência e sustentabilidade que projetos demandam hoje", acrescenta Detlef Dralle, CEO da HTB.

"Entregar as obras dentro do prazo e com a devida qualidade é resultado do trabalho realizado por um time de excelência. Estamos muito satisfeitos em oferecer um aeroporto mais moderno, amplo, com padrões internacionais de segurança aos nossos passageiros e muito honrados com a premiação", afirma Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil.

FONTE Pöyry

