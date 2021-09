Projeto de horta hidropônica chega ao Centro Social Carisma de Guaratinguetá em parceria com o Instituto Stop Hunger

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Em continuidade a sua missão de mais de 23 anos no combate à fome e a má nutrição, o Instituto Stop Hunger Brasil, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) sem fins lucrativos, mantida pelo Grupo Sodexo, em parceria com o Centro Social Carisma, inaugura no dia23 de setembro mais um projeto de horta hidropônica, dessa vez na filial da ONG em Guaratinguetá.

Assim como foi feito no primeiro projeto, inaugurado em 2019 no Centro Social Carisma de Osasco, a ação visa levar empoderamento às mulheres de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, por meio de capacitação para cultivo de hortaliças que poderão ser utilizadas na alimentação da família, além da possibilidade da venda desses alimentos como meio de geração de renda incremental ao orçamento doméstico.

No sistema de hidroponia, não se faz uso da terra. As raízes das hortaliças ficam dentro da água, que circula de modo contínuo, com a adição de soluções minerais para que haja seu crescimento.

"Estamos orgulhosos em darmos continuidade a este projeto, que beneficia cada vez mais famílias, principalmente no momento que ainda estamos de pandemia. Com ele, o nosso objetivo é levar alimentação nutritiva para pessoas em situação de vulnerabilidade social e oferecer uma nova maneira de renda extra, principalmente para mulheres que são chefes de família. Temos como compromisso melhorar a qualidade de vida das pessoas e não temos dúvida, que este, assim como o projeto já implantado em Osasco, será um grande sucesso." afirma Davi Barreto, Superintendente do Instituto Stop Hunger.

Em Osasco, o projeto já apresenta indicadores significativos com 155 pessoas capacitadas até o momento, sendo 143 mulheres e 12 homens e instalação de 49 sistemas de horta hidropônica na casa dos participantes. Além disso, foram colhidas 1 tonelada e 8kg de hortaliças. O total de pessoas beneficiadas diretamente foi de 155 pessoas e de 775 indiretamente.

Já na nova unidade de Guaratinguetá as aulas de capacitação já estão acontecendo. Em razão da pandemia de Covid-19, as oficinas estão sendo realizadas com pequenos grupos, seguindo todos os protocolos de segurança. Nos encontros, as participantes recebem, gratuitamente, uma estrutura de horta hidropônica em suas casas para colocar em prática as orientações que receberam no treinamento e iniciar o cultivo de hortaliças. Toda a organização e logística para instalação é feita pela equipe do Centro Social Carisma.

Data de inauguração: 23 de setembro (13h45)

Local: Centro Social Carisma filial Guaratinguetá - Rua Osvaldo Damasceno, 145 - Cecap, Guaratinguetá/SP, CEP 12514-680

SOBRE A SODEXO

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 67 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 420 mil colaboradores por todo o mundo.

SOBRE O STOP HUNGER

Ao longo de 25 anos, o Stop Hunger tem atuado como uma força de liderança e de forma sustentável por um mundo sem fome.

No Brasil desde 2003, diversas iniciativas Stop Hunger têm sido realizadas de maneira consistente e com importantes contribuições. Com o objetivo de expandir sua atuação, em 2015 constitui-se o Instituto Stop Hunger no país. Uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que envolve todo o ecossistema da Sodexo, engajando colaboradores, clientes, usuários, estabelecimentos credenciados e fornecedores e membros da sociedade em geral, com o objetivo de fortalecer a nossa atuação na causa Stop Hunger no país e contribuir na melhoria da qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

