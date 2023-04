Projeto Excelência, do G4 Educação, é o novo movimento de gestores dispostos a alcançar sucesso

O conceito "A excelência é uma escolha. Qual é a sua?" estará presente em diversas plataformas de conteúdo on e offline

SÃO PAULO, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- "Todo mundo quer ter sucesso na vida pessoal e profissional, mas nem todos estão dispostos a fazer o necessário para alcançar a excelência. Atingir resultados acima da média exige escolhas e atitudes acima da média", assim define Alfredo Soares, cofundador do G4 Educação , o Projeto Excelência, nova campanha de marca que estará no ar ao longo de abril. Baseada em uma pesquisa interna com questionários e focus groups que buscou o conceito que melhor traduzisse o que é o G4 Educação ao seu público-alvo (formado por empresários, gestores, donos de negócios e todos os profissionais determinados a atingir os mais altos níveis de entrega), a campanha multiplataforma terá peças em vídeo para mídias sociais, podcasts, entrevistas com empresários de sucesso, playlists, e mídia offline em restaurantes e academias.

Divulgation G4 Educação.

"O G4 Educação acredita que alcançar a excelência é uma questão de escolha. E isso envolve a escolha dos hábitos diários, do compromisso individual, das pessoas que se confia para ter ao redor e do conhecimento direcionado. E o nosso principal objetivo é que, no final do dia, a gente tenha conseguido ajudar nossos alunos a alcançarem a excelência e mudarem o jogo de suas empresas e profissões", lembra Alfredo.

Entre as peças que serão produzidas, vídeos longos com fundadores e mentores do G4 educação, além de outras personalidades, mostrarão como cada um inclui em suas rotinas atividades que reforcem os pilares da campanha em suas vidas.

Além disso, a série documental Conectando os Pontos, lançada no início do ano pelo G4 Educação, terá um derivado batizado de "Líderes da Excelência", com Guilherme Benchimol, Carol Burg e Rony Meisler. As conversas terão como norte os conceitos e pilares do Projeto Excelência.

Para engajar também o público final, um filtro de TikTok e Instagram vai convidar as pessoas a mostrarem como elas mesmas buscam a excelência em seu dia a dia. uma linha de vestuário com o mote da campanha também está prevista para ser lançada.

Por fim, o Caminho para a Excelência será o tema do próximo G4 Day , que vai reunir no dia 19 de abril 400 empresários e lideranças de todo o Brasil, entre eles Tallis Gomes, Alfredo Soares, Bruno Nardon, Guilherme Benchimol, Andrea B. Cerqueira, Sofia Esteves, Paulo Morais, Paulo Correa, Alexandre Frankel, Raphael Avelar, Guilherme Freire, Jan Christian e Alessio Alionço. O evento é voltado para donos, CEOs e diretores de empresas, e serão compartilhados práticas, frameworks e ferramentas utilizadas pelas empresas que mais crescem no mundo, traduzidas para a realidade brasileira. Além disso, os empresários palestrantes irão dividir com o público o planejamento estratégico que acarretou o sucesso dos seus negócios, com o foco em gerar insights e acionáveis para os espectadores do evento.

"É muito mais do que uma nova campanha. É o início de um movimento grandioso que nós lançamos para mostrar que: a única coisa que aceitamos aqui dentro é a excelência! Esse é o motivo do nosso sucesso e dos nossos alunos também", finaliza Alfredo.

Sobre o # G4 Educação

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento exponencial e durável. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidade brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051630/G4_Educacao___Projeto_Excelencia__1.jpg

FONTE G4 Educação

