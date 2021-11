Projeto inovador de refugiados Multaka-Oxford nos museus da Universidade de Oxford recebe suporte de £1 milhão em financiamento da Alwaleed Philanthropies

Multaka, que quer dizer ponto de encontro em árabe, usa os dois museus universitários e as coleções como um ponto de encontro para unir comunidades, fortalecendo o entendimento cultural por meio do intercâmbio mútuo de arte, histórias, cultura e ciência. O projeto Multaka-Oxford tem como objetivo apoiar mais de 200 voluntários para que desenvolvam novas habilidades e se voluntariem como guias turísticos, ao mesmo tempo em que aprofundam sua compreensão da arte islâmica e da cultura em toda a comunidade em geral. O programa trabalha com organizações comunitárias locais que apoiam as pessoas que se instalam em Oxford como refugiados e em busca de asilo e será proporcionado pelo Museu de História da Ciência e pelo Museu Pitt Rivers. O programa Multaka-Oxford incluirá uma série de iniciativas, incluindo eventos de envolvimento comunitário, ativações de museus e conferências, bem como a introdução do programa de artesãos da Philanthropies Alwaleed com o objetivo de construir uma maior compreensão intercultural.

O novo programa com duração de cinco anos foi anunciado em uma cerimônia de assinatura com a presença de Sua Alteza Real a Princesa Lamia bint Majed Saud Al Saud, secretária-geral da Alwaleed Philanthropies, da professora Louise Richardson, vice-reitora da Universidade de Oxford, da professora Anne Trefethen, pró-vice-reitora de jardins, bibliotecas e museus (GLAM) da Universidade de Oxford, da Dr. Silke Ackermann, diretora do Museu de História da Ciência e da Dra. Laura van Broekhoven, diretora do Museu Pitt Rivers.

O projeto começou em 2017, com os museus trabalhando em parceria com organizações comunitárias locais.

A professora Louise Richardson, vice-reitora da Universidade de Oxford, disse: "O suporte da Alwaleed Philanthropies é um reforço vigoroso e bem-vindo ao projeto Multaka-Oxford, ao trabalho das equipes dos museus e à contribuição de nossos muitos voluntários. O projeto beneficia mutuamente tanto a universidade quanto os voluntários. Somos muito gratos à Philanthropies Alwaleed pelo seu apoio."

Ao mencionar o lançamento do programa, Sua Alteza Real a princesa Majed Saud Al Saud, secretária-geral da Alwaleed Philanthropies, disse: "Temos o prazer de apoiar a continuidade do programa Multaka-Oxford por mais cinco anos. Este programa, que acolhe refugiados e ajuda a integrá-los à comunidade local por meio do poder da arte e da cultura, desempenha um papel poderoso no fortalecimento do entendimento intercultural na sociedade. A arte islâmica conta a história de nossa herança, que muitas vezes pode ser mal interpretada, e o programa Multaka-Oxford preenche essas lacunas e dá vida às coleções de museus. Esta parceria é a verdadeira prova do poder da arte e do papel dos setores de criação no aprimoramento do desenvolvimento social. Este projeto reflete o bem-sucedido programa Multaka no Museu Pergamon em Berlim, que temos orgulho de apoiar. Esperamos uma parceria construtiva."

O financiamento da Alwaleed Philanthropies permitirá aos museus recrutar, treinar e apoiar uma nova equipe de 200 voluntários de toda a Oxfordshire para trabalhar com uma gama de coleções - como instrumentos científicos do mundo islâmico no Museu de História da Ciência, além de tecidos, objetos e materiais fotográficos e sonoros do Museu Pitt Rivers. Os voluntários trarão diversas perspectivas para essas coleções, compartilhando nos museus e na comunidade em geral, com foco específico no engajamento dos jovens. Em conjunto com a equipe do museu, os voluntários também irão produzir eventos on-line e presenciais nos museus, e a fazer curadoria de apresentações de artefatos compartilhados do mundo islâmico e liderar tours e proporcionar sessões de manuseio de objetos, entre outras atividades.

