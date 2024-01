Projeto Paradiso inova em 2023 e fortalece apoio aos profissionais do audiovisual brasileiro

Projeto Paradiso celebra a realização de novos investimentos na formação e internacionalização de talentos do audiovisual

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Se há um ano para o Projeto Paradiso comemorar, este é 2023. A notável retomada para a cultura e o audiovisual em todo Brasil resultou em oportunidade de crescimento para a iniciativa filantrópica, que protagoniza papel expressivo na formação e no avanço de profissionais do setor. Prestes a completar cinco anos de existência em março de 2024, a instituição alcançou marcas inéditas, oferecendo apoio a 41 novos talentos e investindo, somente no programa Brasil no Mundo, R$650 mil em projetos audiovisuais para apoiar a participação de longas e séries brasileiros em festivais e mercados por todo o mundo.

Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso. Créditos: Alan Alves

Com muitas razões para comemorar, o programa Brasil no Mundo viu subir a sua curva de crescimento em 2023, registrando um aumento de 60% no número de obras apoiadas em relação ao ano anterior: foram apoiados 39 novos filmes, séries e projetos, que tiveram a oportunidade de participar de 15 festivais e oito mercados ao redor do mundo. Sem falar no investimento em três prêmios, num total de R$ 150 mil, a projetos selecionados para Works In Progress (WIPs), por meio do Prêmio WIP Paradiso, em eventos renomados como o Cine en Construcción - Cinélatino, WIP do Festival Rencontres de Toulouse (França), Guadalajara Construye, do Festival de Guadalajara (México), e Ventana Sur (Argentina). Entre os premiados deste ano, destaque para "Levante", dirigido por Lillah Halla, vencedor do Prêmio WIP Paradiso em Toulouse e do troféu de melhor filme de estreia na Semana da Crítica do Festival de Cannes. O filme foi exibido em mais de 50 salas de cinema na França em dezembro e tem estreia prevista no Brasil para 2024.

Pela primeira vez, o Projeto Paradiso apoiou um longa - "Casa Izabel", do diretor Gil Baroni - no Festival Frameline, o maior e mais antigo voltado para filmes LGBT, e expandiu sua atuação no mercado de séries com o Iberseries & Platino Industria, com o apoio para "João sem Deus", série produzida pela Ventre Studio em coprodução com Canal Brasil, Coral Europa e TVI Portugal. As parcerias com 67 instituições de referência no Brasil e no mundo representaram um aumento de mais de 50% em comparação com o ano anterior. Além disso, o projeto ofereceu este ano 27 Bolsas Paradiso em áreas como roteiro, desenvolvimento, produção e distribuição. Atualmente, são 177 profissionais apoiados que integram a Rede Paradiso de Talentos, distribuídos por todas as regiões do país

Outro marco histórico, alcançado em setembro, foi do Paradiso Multiplica - programa em que os talentos atuam em ações de formação - , superando mais de mil horas de compartilhamento de conhecimento ao longo de quatro anos de existência. E os números falam por si: foram beneficiadas 1.100 pessoas, oferecidas 480 horas de atividades, incluindo 23 palestras, 56 mentorias, 10 participações em júris e 5 cursos. Essas ações envolveram 67 talentos e 4 profissionais apoiados pelo Brasil no Mundo em parceria com 35 instituições, beneficiando 19 cidades de 17 estados de todas as regiões do Brasil.

O ano de 2023 também foi marcado pelo lançamento da Aceleradora Paradiso, programa destinado a profissionais negros, primeira ação do Projeto Paradiso com este recorte. A iniciativa foi anunciada durante a Mostra de Cinema em São Paulo e prevê duas edições em 2024, na área de produção e distribuição. A Mostra também foi palco de uma premiação inédita criada pelo Projeto Paradiso: o apoio para distribuição em salas de cinema no Brasil para um dos longas mais bem votados pelo público do evento. O premiado foi "Saudade fez Morada" aqui dentro, dirigido pelo baiano Haroldo Borges, que chegará às salas brasileiras no ano que vem.

E fechando o ano com a antecipação das comemorações de aniversário, o Projeto Paradiso apresentou durante o Ventana Sur, as primeiras peças da campanha de comemoração dos cinco anos da instituição. As ilustrações, criadas pelo ilustrador e designer pernambucano Gabriel Azevedo, trazem referências a elementos que remetem à brasilidade e filmes nacionais que ganharam notoriedade no mundo e hoje são parte fundamental da cultura brasileira, como "Deus e o Diabo na Terra do Sol", "A Hora da Estrela", "Central do Brasil", "Cidade de Deus", "Bacurau", entre outros.

"Este foi um ano bastante intenso para o setor audiovisual em geral, e isso está refletido em nossos números, que mostram uma expansão significativa de nossa atuação e dos apoios oferecidos. Criamos novas oportunidades para profissionais em diferentes estágios de carreira, concedemos bolsas internacionais e prêmios, e ampliamos a nossa capacidade de compartilhar conhecimento entre os profissionais do setor. Em 2024, continuaremos a expandir e criar novas oportunidades", entusiasma-se Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso.

Sobre o Projeto Paradiso

O Projeto Paradiso, uma iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich, investe em formação profissional e geração de conhecimento com programas de bolsas e mentorias, além de cursos, seminários e estudos. Focado na internacionalização, atua por meio de parcerias com instituições de referência no Brasil e no mundo, criando oportunidades para profissionais em diferentes fases da carreira. Em quatro anos de existência já beneficiou dezenas de profissionais brasileiros do audiovisual por meio de suas inúmeras iniciativas. São elas:

Brasil no Mundo : busca fortalecer a participação nacional em grandes mercados e festivais no exterior, por meio de apoios a filmes selecionados para mostras competitivas, projetos em busca de coprodução internacional e prêmios.

Incubadora Paradiso : apoia o desenvolvimento de roteiros brasileiros de longas-metragens de ficção que se destacam em importantes laboratórios e mercados audiovisuais do país. O programa oferece apoio e mentorias customizados para a produção e internacionalização do projeto, além de bolsa para o roteirista.

Paradiso Multiplica : é uma iniciativa de democratização do conhecimento. Os profissionais beneficiados pelas Bolsas Paradiso têm a oportunidade de estudar ao redor do mundo e, por meio deste programa, compartilham o conhecimento adquirido com diversos públicos de todo o país.

Bolsas e Prêmios: as Bolsas Paradiso focam na capacitação de curta e média duração no exterior, para o aperfeiçoamento de profissionais já atuantes no mercado. Já os Prêmios são voltados à formação e à capacitação profissional, em parceria com iniciativas como festivais, mercados e mostras.

Cursos e Seminários : ao lado de consagrados parceiros nacionais e internacionais, o Projeto Paradiso incentiva a geração e difusão de informações, de maneira a contribuir para a qualificação do debate sobre o mercado audiovisual.

