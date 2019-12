Projeto pioneiro cria arte e design a partir de resíduos da construção civil

A iniciativa foi proposta pelo Instituto A.Yoshii, braço de Responsabilidade Social do Grupo A.Yoshii, juntamente com o Coletivo. A constituição do Obra & Arte teve início em novembro de 2018, com planejamento que contempla um de seus objetivos: a construção coletiva. O resultado pode ser visto em exposição até 10 de janeiro, no showroom da construtora em Curitiba.

"Inicialmente interagimos com a apresentação de vídeos sobre design e arte em seus diversos formatos. Nos encontros que seguiram, produzimos as peças em conjunto e criamos uma conexão, uma sinergia, uma identidade de grupo, um pertencimento. Nos surpreendemos com o resultado, pois houve um interesse absoluto por parte dos voluntários em participar desta construção", diz a coordenadora do projeto e integrante do Coletivo ÔDA, Ticiana Martinez.

Entre pendentes, luminárias, mesa de centro e poltrona, estão expostas 16 obras exclusivas feitas pelos profissionais do Coletivo ÔDA e outras quatro produzidas pelos colaboradores da A.Yoshii com a supervisão do Coletivo.

O Coletivo ÔDA é formado por Ticiana Martinez, curadora de design e coordenadora do projeto; pelos designers Aline Volpato e Alberth Diego; pela arquiteta e produtora cultural Consuelo Cornelsen; pelo artista plástico Eduardo Bragança e pelo designer paulista Leo Capote, que foi especialmente convidado para participar do projeto e é uma referência no mercado.

Apurando o olhar

O encanador de um dos empreendimentos em construção da A.Yoshii, Nelson Oliveira, passou a ver novas possibilidade para as sobras. Após criar uma poltrona com bobina e canos, pretende fazer novos objetos. "Eu entrei de cabeça neste projeto e não quero parar. Podemos criar peças novas com restos de obras que descobrimos que são recicláveis, e que às vezes achamos que não servem mais para nada, mas podemos fazer algo a mais. Agora vejo as coisas sob ângulos diferentes, tenho uma visão ampla do que dá para fazer com resíduos. A minha esposa também se inspirou e já começou a criar peças com o que sobra em casa", conta Nelson.

Para a presidente do Instituto A.Yoshii, Simoni Bianchi, o projeto é da maior importância e ganha contornos sustentáveis quando contribui para minimizar o impacto ambiental. Ela também celebra um novo ciclo que a entidade inicia com o projeto Obra & Arte. "Criar e fazer arte transforma a vida das pessoas. É fabuloso poder envolver nossos colaboradores, tanto no aspecto cultural quanto emocional, de apurar o olhar para os insumos que eles usam diariamente no trabalho, e que agora estão se transformando em objetos de arte e design", conta.

Para o presidente do Grupo A.Yoshii, Leonardo Yoshii, faz parte dos valores e premissas da empresa movimentar os colaboradores para que despertem um novo olhar sobre o seu cotidiano de trabalho. "A comunicação e o investimento em pessoas é uma prática constante. Somos referência em qualidade há mais de 50 anos porque acreditamos e investimos em nosso time. O projeto Obra & Arte vem reforçar este nosso compromisso por uma equipe mais feliz e integrada", diz.

Compromisso com a sustentabilidade

Desde o início das atividades em 2006, o Instituto A.Yoshii responde pelas ações de RSE do Grupo A.Yoshii, tendo como premissa as diretrizes do Pacto Global e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com atuação em projetos próprios de fomento à Educação, Meio Ambiente e Cultura.

Grupo A.Yoshii

Fundado há mais de 50 anos, o Grupo A.Yoshii construiu mais de 2 milhões de m² do sul ao nordeste do Brasil, entre obras industriais, edifícios corporativos e residenciais, escolas, universidades, teatros e centros esportivos. É composto pela A.Yoshii Engenharia, com sólida atuação em construções de edifícios residenciais e comerciais de alto padrão em Londrina, Maringá, Curitiba, e que prepara sua entrada na cidade de Campinas no segundo semestre de 2019; pela Yticon Construção e Incorporação, que realiza empreendimentos econômicos, localizados em regiões de potencial valorização em municípios do Paraná e interior de São Paulo, e pelo Instituto A.Yoshii, voltado para a inserção social e a democratização cultural.

FONTE Grupo A.Yoshii

