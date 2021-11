Projetos da Mainstream Renewable Power fornecerão 1,27 GW de novas energias eólica e solar na África do Sul

O consórcio liderado pela Mainstream Renewable Power recebeu 50% do total de alocação na última rodada do Programa de Aquisição de Produtores Independentes de Energia Renovável (REIPPP) da África do Sul

A vitória torna a Mainstream Renewable Power a empresa líder de energia renovável na África do Sul, com mais de 2,1 GW concedidos sob o REIPPPP até o momento

Os doze projetos, entre energia eólica e solar em terra, gerarão energia limpa suficiente para alimentar um terço da demanda anual de eletricidade da Cidade do Cabo

DUBLIN e CIDADE DO CABO, África do Sul, 2 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa global de energias eólica e solar Mainstream Renewable Power ("Mainstream") anunciou hoje que doze de seus projetos ganharam status de licitante preferencial na etapa 5 do Programa de Aquisição de Produtores Independentes de Energia Renovável (REIPPPP) da África do Sul. Os projetos de energia eólica e solar, com capacidade total de 1,27 GW, representam metade da alocação total da rodada, que foi a mais competitiva até o momento, tendo recebido cerca de quatro vezes mais inscrições.

A vitória torna a Mainstream a empresa mais bem-sucedida na história do programa de aquisição de energia renovável da África do Sul, com mais de 2,1 GW concedidos até o momento. Isso inclui 850 MW de ativos de geração eólica e solar que a Mainstream já entregou em operação comercial nas rodadas 1, 3 e 4 do REIPPPP. A Mainstream alcançou uma série de conquistas no REIPPP, incluindo a construção da primeira subestação de autoconstrução da África do Sul, além do encerramento financeiro dos primeiros projetos e a conclusão da construção das rodadas 1, 3 e 4.

O consórcio liderado pela Mainstream, denominado "Ikamva", que significa "o futuro" em Xhosa, apresentará seis projetos eólicos em terra e seis projetos fotovoltaicos solares, incluindo o primeiro projeto REIPPPP na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul. O consórcio reúne uma gama de especialização, liderada pela equipe 100% africana da Mainstream de mais de cem profissionais, e compreende a Globeleq, a Africa Rainbow Energy & Power, a H1 Holdings e fundos da comunidade local.

Como resultado desse prêmio, a Mainstream dobrará o tamanho de sua equipe na África do Sul e recrutará ativamente outros 100 sul-africanos para apoiar a engenharia e a construção dos 12 projetos. Isso tornará a Mainstream a maior empregadora do setor de energias renováveis puras da África.

Os projetos produzirão aproximadamente 4.500 Gigawatt-hora (GWh) de eletricidade limpa a cada ano, ajudando a evitar quase 5 milhões de toneladas de CO2 por ano, quando estiverem totalmente operacionais. Eles oferecerão à África do Sul energia nativa crítica, de baixo custo e ajudarão a oferecer uma transição justa visando suas metas climáticas e de energia limpa.

A vitória destaca a estratégia da Mainstream de construir escala real em suas plataformas globais, com o portfólio global da empresa agora em 16,2 GW. É a mais recente demonstração da trajetória de crescimento acelerado da Mainstream após a aquisição de 75% pela Aker Horizons no início de 2021, bem como o anúncio da nova plataforma Nazca Renovables de 1 GW no Chile em julho.

Hein Reyneke, gerente geral da Mainstream para a África, disse:

"Estamos muito satisfeitos por sermos escolhidos para contribuir ainda mais com a descarbonização da África do Sul. É uma demonstração de fé no histórico de entrega eficiente e confiável da Mainstream não apenas aqui na África do Sul, mas também internacionalmente, onde estamos construindo atualmente dez projetos eólicos e solares fotovoltaicos simultaneamente, totalizando 1,35 GW no Chile. Nossa mais recente vitória oferecerá enormes benefícios sociais, econômicos e ambientais para a África do Sul."

Informações sobre o projeto:

Nome do projeto Tecnologia MW Província Município Distrito Dwarsrug Eólica 124 Cabo Setentrional Hantam Namakwa Beaufort West Eólica 140 Cabo Ocidental Prince Alfred Central Karoo Trakas Eólica 140 Cabo Ocidental Prince Alfred Central Karoo Waaihoek Eólica 140 KKwazulu-Natal Madlangeni Amajuba Sutherland Eólica 140 Cabo Setentrional Karoo Hoogland e Laingsburg Namakwa e Central Karoo Rietrug Eólica 140 Cabo Setentrional Karoo Hoogland Namakwa Kentani Fotovoltaica solar 75 Estado Livre Tokologo Lejweleputswa Leliehoek Fotovoltaica solar 75 Estado Livre Tokologo Lejweleputswa Klipfontein Fotovoltaica solar 75 Estado Livre Tokologo Lejweleputswa Klipfontein 2 Fotovoltaica solar 75 Estado Livre Tokologo Lejweleputswa Braklaagte Fotovoltaica solar 75 Estado Livre Tokologo Lejweleputswa Sonoblomo Fotovoltaica solar 75 Estado Livre Tokologo Lejweleputswa Total

1.274







A Mainstream detém 100% dos projetos concedidos. No fechamento financeiro, a propriedade será transferida para o consórcio: Mainstream (25%), Globeleq (26%), Africa Rainbow Energy & Power (23,25%), H1 Holdings (23,25%) e Fundos da comunidade (2,5%).

Sobre a Mainstream Renewable Power

A Mainstream Renewable Power é uma empresa líder de energia renovável pura com presença global. A empresa está focada em expandir seu pipeline de alta qualidade de mais de 16,2 Gigawatts (GW) de ativos eólicos e solares para toda a América Latina, África, Ásia-Pacífico, bem como no setor eólico offshore internacional. Em maio de 2021, fechou um acordo para a Aker Horizons assumir uma participação acionária de 75% da empresa, permitindo à Mainstream acelerar o seu plano de expansão global.

A Mainstream entregou mais de 6,5 GW de ativos eólicos e solares para o fecho financeiro, e atualmente tem mais de 1,4 GW (líquido) em construção na América Latina e na África. No Chile, a plataforma "Andes Renovables" de 1,35 GW de propriedade total da Mainstream com ativos totalmente contratados está a caminho de concluir a construção até o final deste ano. Na África, a empresa entregou 850 MW de ativos eólicos e solares para operação comercial na África do Sul, e mais ainda, por meio de sua joint-venture Lekela Power tem 410 MW de ativos eólicos em construção no Senegal e no Egito.

A Mainstream é uma das desenvolvedoras independentes de maior sucesso de energia eólica offshore em escala global. A empresa deferiu com sucesso a Hornsea One (1,2 GW), a maior usina eólica offshore operacional do mundo atualmente, e desenvolveu o projeto Hornsea 2 (1,4 GW) antes de vender esses projetos e a Zona inteira em 2015. Globalmente, desenvolveu e deferiu 20% da capacidade eólica offshore do Reino Unido, seja em operação ou em construção. A Mainstream autorizou plenamente o projeto eólico offshore Neart na Gaoithe na Escócia, de 450 MW, atualmente em construção. O desenvolvimento eólico offshore Soc Trang de 1,4 GW da empresa no Vietnã é um dos maiores empreendimentos de energia renovável do Sudeste Asiático.

A Mainstream arrecadou mais de 3 bilhões de euros em financiamento de projetos até o momento e emprega mais de 420 funcionários em cinco continentes.

www.mainstreamrp.com

