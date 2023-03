Projetos de diversidade e inclusão da Sonepar no Brasil são reconhecidos em premiações globais

Grupo institui no país a política de Diversidade, Equidade e Inclusão, que potencializa os indicadores de mulheres em cargos de liderança, a promoção do gênero em diversos cargos e a inclusão de contratações por cota

SÃO PAULO, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Sonepar, líder global e nacional na distribuição B2B de materiais elétricos e produtos relacionados, se destaca no país não apenas pela qualidade dos produtos e serviços que oferece no mercado, mas também por algo que se torna cada vez mais importante dentro das empresas no século 21: a busca e a promoção do engajamento e da diversidade em seu quadro de colaboradores.

Além da cultura organizacional voltada para o atingimento de metas e o bom relacionamento no universo corporativo, o Grupo Sonepar desenvolve estratégias para otimização das atividades, como a implantação de um Centro de Serviços Compartilhados, que unifica áreas e processos para prestar serviços a todas as empresas do Grupo no Brasil: Dimensional, Eletronor e Nortel.

Com essa estrutura centralizada, a área de RH possui uma visão macro do negócio, a qual, além de uma série de projetos de promoção de desenvolvimento e benefício aos colaboradores, enxerga seu papel na sociedade e consegue aplicar programas de benefício mútuo. "Ser líder no nosso negócio traz uma responsabilidade muito grande, uma vez que temos o papel de ser e fazer o melhor não apenas em nossos serviços, mas também com nossa sociedade, ajudando as pessoas e fazendo a diferença", pontua Edna Rocha, Diretora de Recursos Humanos da Sonepar no Brasil.

A Sonepar entende que as estratégias aumentam a qualidade de vida e, como consequência, a produtividade e a satisfação geral das pessoas. "Todas as iniciativas são voltadas para os nossos colaboradores, pensando em três pilares: saúde e bem-estar; educação; e diversidade no ambiente de trabalho", comenta Louise Biral, Coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional na Sonepar no Brasil. "Como colaboradora, me sinto orgulhosa em fazer parte desse time e presenciar essa evolução constante, conquistando reconhecimento do mercado e também fortalecendo o senso de pertencimento com a nossa equipe", acrescenta.

Sonepar Brasil é benchmark para o mundo

Nos últimos anos, a Sonepar tem reforçado o seu compromisso em promover a Diversidade e a Inclusão, com um olhar cuidadoso em diferentes níveis para criar um ambiente de trabalho onde todos possam se sentir seguros, usar sua voz e ter orgulho em pertencer à organização. Assim, no último ano, a Sonepar divulgou sua estratégia de Diversidade e Inclusão (D&I) globalmente, com três grandes prioridades: atrair, reter e promover as mulheres; diversidade em todos os níveis, especialmente para que colaboradores de diversas origens cresçam dentro da organização; e promover um local de trabalho inclusivo para pessoas com deficiências.

Como resultado imediato, foi criada a Política local de Diversidade, Equidade e Inclusão na Sonepar no Brasil, que potencializa os indicadores de mulheres em cargos de liderança e a promoção do gênero em diversos cargos, além de buscar igualar o número de funcionários homens e mulheres e incluir o número de contratações por cota. "Somos o primeiro país a lançar a política de 'Diversidade e Inclusão', que se tornou benchmark para o Grupo Sonepar ao redor do mundo, e trouxemos a jornada de diversidade para toda a liderança, abordando pautas como gênero, viés inconsciente, pessoas com deficiência, raça e outros assuntos que ainda estão sendo desconstruídos na sociedade em geral", afirma Louise.

Projeto "Criando o Futuro"

O melhor exemplo dessa política é a conquista na edição 2022 do prêmio Colam Sustainability Awards, promovido e entregue pela Colam Entreprendre, sediada na França, para evidenciar e reconhecer as iniciativas voltadas às questões socioambientais implementadas pelas empresas e colaboradores da Sonepar no mundo.

O projeto "Criando o Futuro" foi criado em 2021 pela equipe de Recursos Humanos da Sonepar no Brasil, visando dar a primeira oportunidade de trabalho a jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade social. O programa foi reconhecido globalmente e escolhido pelos acionistas para ganhar um prêmio adicional.

Desde seu início, diversos jovens em situação de vulnerabilidade foram contratados, sendo boa parte deles vinda de ONGs, orfanatos, abrigos e centros de apoio a pessoas carentes nas proximidades das filiais do Grupo. Durante todo o ano do programa, esses jovens se desenvolvem em diversas competências, além de aprimorar habilidades que irão prepará-los para o mercado de trabalho. "Nosso objetivo com esse projeto é trazer para esses jovens uma vida mais digna, com mais qualidade e, ao mesmo tempo, trazer para dentro da Sonepar profissionais qualificados que foram desenvolvidos pela própria organização", diz Edna.

"Nossos aprendizes estão alocados em áreas como logística, RH, marketing e vendas, dentro das empresas que temos no país. Claro que o grande objetivo do projeto é incluir esses jovens, porém os benefícios que traz à Sonepar enquanto organização são inúmeros", finaliza Louise.

Outros prêmios

A Sonepar Brasil também recebeu em 2020, 2021 e 2022 a premiação nacional "Top Employer", que reconhece empresas que são referência em gestão e desenvolvimento de seus colaboradores, com melhores práticas e ações de RH.

Outro reconhecimento pelo bom desempenho, envolvendo a cultura organizacional, a atuação da liderança e o contentamento com os serviços de RH, foi a conquista do prêmio "Lugares Incríveis para Trabalhar" por dois anos consecutivos, promovido pelo portal UOL com o apoio da Fundação Instituto de Administração (FIA). Por fim, no último ano, a Sonepar no Brasil também entrou no ranking dos "100 RHs que inspiram", promovido pela plataforma de recrutamento e seleção Gupy.

Sobre a Sonepar Brasil

A Sonepar é uma empresa familiar líder global na distribuição B2B de materiais elétricos, soluções e serviços relacionados, com 45 mil colaboradores no mundo e que atua por meio de 100 empresas em 40 países. Em 2021, o Grupo registrou vendas de € 26,4 bilhões (em 31 de dezembro de 2021). No Brasil, iniciou suas operações em 2001 e também é líder no país, como resultado de diversas aquisições e fusões de empresas no território nacional. Hoje, a Sonepar no Brasil é composta pelas companhias Dimensional, Eletronor e Nortel. Possui 70 filiais, nove centros de distribuição, mais de 1.800 colaboradores e registrou em 2021 um faturamento de R$ 1,9 bilhão em vendas. Fornece uma linha completa de produtos e soluções em materiais elétricos, infraestrutura, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), ferramentas, fios e cabos, automação, iluminação e datacom dos principais fabricantes do mercado (nacionais e internacionais), comercializando seus produtos via televendas, lojas de varejo (balcão), lojas In Company (dentro da planta industrial do cliente), vendedores externos e pelas plataformas digitais.

Sobre a Colam Entreprendre

A Colam Entreprendre é uma empresa familiar e privada, que surgiu da parceria das famílias Coisne e Lambert (COLAM) e que fundou a Sonepar em 1969. A Colam existe há mais de 150 anos e atuava no mercado têxtil, quando decidiu diversificar seu ramo de atuação, e Henri Coisne vislumbrou um futuro promissor na distribuição de materiais elétricos. Hoje, sua filha Marie-Christine Coisne-Roquette é diretora do conselho da Sonepar e atual presidente da Colam Entreprendre, que reúne mais de 400 acionistas das duas famílias.

