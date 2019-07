Prometric nomeia Alex Paladino como diretora de receitas

BALTIMORE, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Prometric anunciou hoje que Alex Paladino é a nova diretora de receitas da empresa. Como membro da equipe de gestão sênior, Paladino será responsável por liderar as organizações de engajamento com clientes e com o setor, criando e executando as estratégias comerciais da Prometric para entrada no mercado, inclusive o aumento das aquisições de novos clientes, retenção e expansão dos relacionamentos com clientes e cumprimento das metas financeiras da empresa. Ela trabalhará em estreita colaboração com outros membros da equipe de gestão sênior para alinhar os investimentos da empresa em capacidades de serviço e tecnologias inovadoras às necessidades do mercado.

"Estamos muito contentes em adicionar Alex Paladino à nossa equipe de liderança", disse Charlie Kernan, presidente e CEO da Prometric. "Durante toda sua carreira, Alex se dedicou intensamente a promover o foco interorganizacional no cliente e organizou e liderou a gestão de grandes contas, o desenvolvimento comercial e as equipes de suporte ao cliente. Sua ampla experiência em promover soluções inovadoras para muitos mercados verticais do setor no qual a Prometric é ativa beneficiará nossos clientes e possibilitará que continuemos crescendo e tendo sucesso."

Paladino ingressou na Prometric após uma bem-sucedida carreira de liderança na Thomson Reuters onde atuou, mais recentemente, como diretora global e diretora do Grupo de Tecnologia. Nessa capacidade, ela atuou como membro da equipe executiva da divisão de estratégia corporativa, supervisionando o desenvolvimento de iniciativas de crescimento para a empresa e atendendo clientes em mercados já estabelecidos e emergentes. Durante os anos em que trabalhou na empresa, Paladino foi responsável por gerenciar os relacionamentos com os clientes empresariais em âmbito mundial, liderando os esforços de transformação para posicionar a empresa de modo a ter uma vantagem competitiva e um crescimento sustentado por meio de capacidades de classe mundial para engajamento com cliente, venda cruzada e entrada no mercado. Isso incluiu o desenvolvimento de novas capacidades e estruturas organizacionais para aumentar o foco no cliente e promover a participação das melhores práticas do cliente dentro da empresa.

Conhecida no setor de tecnologia e serviços financeiros por seu forte foco no cliente e capacidade de desenvolver parcerias comerciais estratégicas com líderes globais, Paladino tem um histórico de criação de organizações diversificadas de alto desempenho, promovendo o desenvolvimento de talentos e mudanças positivas de cultura. Ela é atualmente vice-presidente do conselho de administração e copresidente da Comissão de Integração Comunitária da Women's Bond Club, importante organização sem fins lucrativos da Cidade de Nova York que tem como missão promover a liderança das mulheres no setor de serviços financeiros e setores relacionados.

"A Prometric tem uma reputação merecida de ser uma provedora de serviços e suporte operacional de alta qualidade para empresas, organizações sem fins lucrativos e outras organizações importantes que fornecem certificação profissional ou conferem licenças para empregos e desenvolvimento profissional numa grande variedade de setores", disse Paladino. "Estou muito entusiasmada com a oportunidade de liderar a organização comercial da Prometric para o desenvolvimento de novas capacidades de serviços e novos produtos, bem como novos modelos organizacionais que fornecerão ainda mais valor às organizações que nos escolheram como seu provedor preferido para serviços de avaliação."

Sobre a Prometric

A Prometric permite que patrocinadores de testes em todo o mundo avancem em seus programas de credenciamento por meio de soluções de desenvolvimento e entrega de testes que definem o padrão em qualidade e excelência em serviços. A Prometric oferece uma abordagem abrangente e confiável para assessorar, desenvolver, gerenciar e entregar programas em um ambiente integrado e com recursos tecnológicos em toda a rede de testes mais segura do mundo em mais de 180 países ou através dos convenientes serviços de testes online. Para obter mais informações, visite www.prometric.com ou siga-nos no Twitter em @PrometricGlobal e www.linkedin.com/company/prometric/.

