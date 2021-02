PROMISE Technology se joint à l'Open Security & Safety Alliance (OSSA®)

Le chef de file mondial des solutions de stockage collabore avec l'OSSA en vue de promouvoir la création d'une plateforme normalisée commune pour les solutions de sécurité

SANTA CLARA, Californie, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- PROMISE Technology (ou « PROMISE »), un fournisseur de premier rang de solutions de stockage, a le plaisir d'annoncer son adhésion à l' Open Security & Safety Alliance , à titre d'« Adopter ». L'Open Security & Safety Alliance (OSSA® ou « l'Alliance ») est une société sans but lucratif, qui réunit des organisations aux vues similaires en vue de créer un cadre de normes et de spécifications dans le but de mettre en place une plateforme normalisée commune pour les solutions de sécurité. PROMISE Technology est ravie de se joindre à l'OSSA afin d'aider l'Alliance à réaliser ses objectifs, à savoir développer et promouvoir des solutions mondiales normalisées qui stimuleront l'innovation dans le domaine de la sécurité.

« PROMISE apporte des décennies d'expérience en innovation dans l'espace des solutions stockage de surveillance à haute performance pour entreprises, a déclaré Alice Chang, directrice des ventes, PROMISE Technology. Nous avons hâte de travailler avec l'OSSA et ses membres afin d'élargir les capacités des technologies de surveillance, de redéfinir les possibilités technologiques et de développer les perspectives d'affaires de 2021, en particulier dans le domaine des solutions et des applications de surveillance basées dans le cloud ou sur l'IA. »

« Tandis que l'OSSA travaille à la création d'un cadre commun et ouvert destiné aux marchés de la surveillance et de la sécurité, il est important de faire participer des parties prenantes issues de tous les horizons de l'industrie et de leur donner la parole, a déclaré Johan Jubbega, président d'Open Security & Safety Alliance. PROMISE Technology a la réputation d'ouvrir de nouveaux marchés et de redéfinir les possibilités dans l'espace du stockage de données. Compte tenu de l'harmonie entre nos objectifs, nous nous réjouissons de la synergie entre les deux organisations et de l'expertise que PROMISE apportera aux efforts de l'OSSA, tandis que l'Alliance continue d'assurer une collaboration productive entre ses membres et de maintenir l'harmonie de l'association en 2021. »

À propos de PROMISE Technology

PROMISE Technology est un leader mondial reconnu comptant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du stockage. PROMISE crée des solutions innovantes adaptées aux besoins uniques des marchés de la surveillance, des médias enrichis, du cloud et de l'informatique. Les équipes de vente et d'ingénierie hautement expérimentées de PROMISE sont stratégiquement implantées dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, au Japon, en Asie-Pacifique et en Chine pour fournir des services et un soutien inégalés à nos clients partout dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site promise.com et suivez PROMISE Technology sur LinkedIn , Facebook ou Twitter .

À propos de l'Open Security & Safety Alliance

L' OSSA a été formée en réponse au contexte actuel du marché, qui se caractérise par l'évolution continue de l'Internet des objets (IdO) et par l'agrégation des données. L'absence de systèmes d'exploitation communs et d'une approche collaborative pour faire face aux défis courants tels que la cybersécurité a conduit à une fragmentation des solutions de sécurité, en plus de freiner l'innovation et de faire obstacle à l'intégration transparente. Afin d'apporter une valeur réelle aux clients, le marché doit changer de direction et adopter un cadre qui permettra aux acteurs concernés de mettre l'accent sur l'innovation et sur le développement de nouvelles applications offrant une valeur ajoutée aux utilisateurs et aux clients.

L'adhésion à l'OSSA présente divers avantages, notamment l'accès au cadre de l'Alliance ainsi que la possibilité de créer des liens, de discuter et de collaborer avec ses membres et de les influer, afin de façonner une nouvelle orientation pour l'industrie. Les participants partagent des pratiques exemplaires et participent à la création d'un cadre commun conçu « pour l'industrie par l'industrie ». Ensemble, les membres de l'OSSA établissent des normes et des spécifications pour les principaux éléments du secteur tels que le système d'exploitation et l'infrastructure IdO, développent une approche collective de la sécurité et la confidentialité des données, et travaillent à l'amélioration des niveaux de performance à l'échelle des produits, des solutions et des services.

Pour faire partie de ce mouvement mondial et pour en apprendre davantage sur les avantages des membres , l'Alliance et ses activités, visitez le site Web : www.opensecurityandsafetyalliance.org .

Contact pour les médias :

Ya-Ping Hsu, PROMISE Technology

E-mail : [email protected]

Amériques : +1 (408) 645-3499

Europe : +31 (0) 40-235-2600

Asie-Pacifique/Taïwan : +886-3-5782395

Heather Chesterman, directrice des relations publiques

Open Security & Safety Alliance

[email protected]

+1-714-389-5588

