Promotion HONOR Halloween 2020 - HONOR gâte ses clients avec des offres spéciales à faire frémir

Un HONOR Router 3 (d'une valeur de 79,99 £) sera offert à l'achat de tout HONOR MagicBook 14 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go) ou HONOR MagicBook 15 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go), qui seront au prix de 599,99 £. Une paire d'écouteurs Bluetooth HONOR (d'une valeur de 69,99 £) sera offerte à l'achat de toute montre HONOR Watch GS Pro ou HONOR Watch ES, et le HONOR Router 3 sera offert au prix de 49,99 £.

Promotion HONOR Halloween 2020 France – Bon de réduction allant jusqu'à 100 €

Les ordinateurs HONOR MagicBook 14 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go) et HONOR MagicBook 15 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go) seront tous deux à 649,90 €. La montre HONOR Watch GS Pro sera offerte au prix de 219,90 €, un HONOR Mini Speaker (d'une valeur de 29,90 €) sera offert à l'achat de toute montre HONOR Watch ES et le HONOR Router 3 sera au prix de 49,90 €.

HIHONOR France offre désormais une option de financement pour les produits de la gamme MagicBook ainsi que pour tout achat d'au moins 89 €. Les clients ont la possibilité de régler leur achat en quatre fois[1] sans frais maximum.

Promotion HONOR Halloween 2020 Allemagne – Jusqu'à 120 € de réduction

Un HONOR Router 3 (d'une valeur de 79,90 €) sera offert à l'achat de tout HONOR MagicBook 14 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go) ou HONOR MagicBook 15 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go), qui seront offerts au prix de 649,90 €. La montre HONOR Watch GS Pro sera offerte au prix de 199,90 €, la montre HONOR Watch ES sera à 89,90 € et le HONOR Router 3 sera au prix de 49,90 €.

HIHONOR Allemagne offre désormais une option de financement pour tous les ordinateurs portables et certaines montres (HONOR Watch GS Pro, HONOR Watch ES et HONOR MagicWatch 2). Les clients ont la possibilité de régler leur achat en six fois[2] sans frais maximum.

Promotion HONOR Halloween 2020 Italie – Bon de réduction allant jusqu'à 200 €

Une souris Bluetooth HONOR (d'une valeur de 29,90 €) sera offerte à l'achat de tout HONOR MagicBook 14 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go) ou HONOR MagicBook 15 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go), qui seront au prix de 649,90 €. La montre HONOR Watch GS Pro sera offerte au prix de 199,90 €, la montre HONOR Watch ES sera à 89,90 € et le HONOR Router 3 sera au prix de 49,90 €.

Promotion HONOR Halloween 2020 Espagne – Jusqu'à 55 % de réduction

Un HONOR Router 3 (d'une valeur de 79,90 €) sera offert à l'achat de tout HONOR MagicBook 14 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go) ou HONOR MagicBook 15 (processeur AMD Ryzen 5 4500U / 8 Go + 512 Go), qui seront au prix de 649,90 €. La montre HONOR Watch GS Pro sera offerte au prix de 199,90 €, et des écouteurs Bluetooth HONOR Sport (d'une valeur de 69,90 €) seront offerts à l'achat de toute montre HONOR Watch ES.

HIHONOR Espagne offre désormais une option de financement pour les produits de la gamme MagicBook ainsi que pour tout achat d'au moins 100 €. Les clients ont la possibilité de régler leur achat en quatre fois sans frais maximum.

De plus, les clients peuvent essayer de gagner des cadeaux ou des réductions supplémentaires sur le site Web hihonor.com. HIHONOR met en jeu une montre HONOR Watch ES au Royaume-Uni, une montre HONOR Watch GS Pro en France, un téléphone HONOR 9X Pro en Espagne, des bons de réduction de 10 € en Allemagne et des bons allant jusqu'à 110 € en Italie. Le jeu de rôle « 100 heures de survie » permettra de vivre des aventures dans le cadre de la promotion HIHONOR Halloween dès le 26 octobre. En outre, HONOR lance les HONOR Global Design Awards pour la montre HONOR Watch ES, à l'issue desquels la création gagnante sera publiée sur la boutique HONOR Watch ES Face. Dans le cadre de la promotion HONOR Halloween 2020, les fans peuvent recevoir jusqu'à cinq cadrans d'Halloween gratuits. Plus de détails sont disponibles sur le HONOR Club.

À propos de HONOR

Créée pendant le boom de l'Internet mobile, la marque HONOR est leader du marché de la technologie chez les jeunes à l'échelle mondiale. Elle repose sur des technologies de pointe nées de l'investissement constant de l'entreprise dans la recherche et le développement (R&D). Exploitant toutes les possibilités offertes par la 5G et l'intelligence artificielle (IA), HONOR entend créer un nouveau monde intelligent pour la jeunesse en développant un écosystème smart vivant et une culture jeune et inspirante. HONOR continuera de se distinguer en alliant innovation et plaisir, en lançant un mode de vie « tech-chic » et en créant une communauté en ligne diversifiée et connectée pour ses fans enthousiastes, dont le nombre ne cesse d'augmenter.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com, ou suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

1 L'utilisation des cartes de débit n'est soumise à aucune limite, mais une carte de crédit locale est exigée. 2 L'option de financement est offerte par des fournisseurs de services financiers; HIHONOR Allemagne est un intermédiaire de crédit distinct d'un prêteur.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1315382/HONOR_Halloween_2020_HIHONOR_Store.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1315378/HONOR_Halloween_2020_Offer.jpg

Related Links

www.hihonor.com



SOURCE HONOR