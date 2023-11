Promotions du Black Friday 2023 sur les disques SSD de SK hynix : jusqu'à 30 % de réduction !

TOKYO, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- SK hynix, deuxième fabricant mondial de puces mémoire, célèbre le Black Friday de cette année en offrant jusqu'à 30 % de réduction sur ses produits SSD.

Cette offre du Black Friday comprend les SSD internes M.2 NVMe Platinum P41 (PCIe 4.0) 500 Go/1 To/2 To et Gold P31 (PCIe 3.0) 500 Go/1 To/2 To, ainsi que le SSD portable Beetle X31 (10 Gbps) 512 Go/1 To.

SK hynix Solid State Drives: Gold P31, Beetle X31, and Platinum P41

Le Gold P31, un SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3, présente des vitesses impressionnantes avec une vitesse de lecture maximale de 3 500 Mo/s et une vitesse d'écriture maximale de 3 200 Mo/s. Et ce n'est pas tout : sa faible consommation d'énergie et son faible dégagement de chaleur le rendent particulièrement adapté aux ordinateurs portables et autres appareils sujets à des problèmes d'alimentation et de chaleur. Récemment, la Gold P31 a décroché la première place lors d'un concours de performances PCIe 3.0 organisé par le célèbre magazine allemand Computer Bild* et a été incluse dans les listes de choix des rédacteurs de plus de dix publications différentes, dont Tom's Hardware, PCMag et PCWorld.

Le Platinum P41, un SSD PCIe Gen 4 M.2 NVMe, utilise la mémoire flash NAND 176 couches avancée de SK hynix, offrant une vitesse de lecture maximale de 7 000 Mo/s et une vitesse d'écriture de 6 500 Mo/s, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs chevronnés et les créateurs de contenu.

Le Beetle X31, première incursion de SK hynix dans le domaine des disques SSD portables, présente un design ultra-compact et ultra-léger pour une portabilité exceptionnelle. Ses vitesses constantes de 1 050 Mo/s en lecture et de 1 000 Mo/s en écriture sont obtenues grâce au contrôle de la chaleur sur l'USB 3.2 Gen 2 et les versions ultérieures.

Équipé d'un tampon DRAM produit en interne, le Beetle X31 améliore à la fois les performances et la fiabilité. Il est livré avec deux types de câbles USB (USB-C vers USB-C et USB-C vers USB-A) pour une polyvalence dans presque tous les environnements.

SK hynix, qui se classe au deuxième rang mondial pour la production de DRAM et de NAND (Omdia, 2023), est une filiale du groupe SK, qui figure au 117e rang de la liste Fortune Global 500 pour 2022.

Ces dernières années, SK hynix a été à la pointe de l'industrie des semi-conducteurs de mémoire, développant la première NAND 4D à 321 couches au monde et la DRAM mobile la plus rapide, LPDDR5T.

La période de promotion des disques SSD de SK hynix se déroulera du 17 au 27 novembre, et ils seront disponibles à des prix réduits sur Amazon.

*Source : Computer bild<M.2-SSDs im Test: Neun NVMe-PCIe-3.0-SSDs auf dem Prüfstand!>, 2023.10.25

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2278630/Amazon_Black_Friday.jpg